Viven pesadilla con plaga de zancudos. La Cavazos Lerma clama por ayuda

En la colonia Manuel Cavazos Lerma y aledañas como otras más se están viviendo una pesadilla con la plaga de zancudos y gran cantidad de moscas, además de que se carece de alumbrado público en varias arterias incluyendo en una de las áreas verdes, requieren apoyo.

En ese sentido fue entrevistada por este reportero la señora Concepción Tejeda, ex lideresa y luchadora social al acudir a la Casa del Pueblo y posteriormente al Centro de Salud, solicitando que se les ayude en cuanto a una fumigación , y rehabilitación del alumbrado público.

“En la colonia ya no se necesita que sea de noche para que salgan los zancudos, ya es a plena luz del día y parecen caballetes grandotes más hasta que las moscas, pues tiene mucho que no pasan fumigando, y no se diga al caer la tarde”.

Por si fuera poco agregó que de igual manera están careciendo de alumbrado público en varias calles, y aunque en algunas se cuenta con lámparas éstas no funcionan.

“Figúrese usted los dos parques con los que contamos en la colonia, uno ya no funciona, y el otro no cuenta con luz por la noche pues no sirven las lamparas, ojalá y que nos pudieran ayudar en estos problemas que nos están aquejando a nuestras familias y nietos”.

LLAMADO A FUMIGAR

Aprovecho para reiterar el llamado al Centro de Salud y a las autoridades responsables de la fumigación , para que acudan a ese segmento de la población, ya que refiere que el problema de las plagas de zancudos es serio, en virtud de que tras la picadura hasta de tanto rascarse llegan a sangrar.