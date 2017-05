Viven con angustia Día de las Madres

La última vez que vieron a su mamá, ella vestía una blusa floreada en color negro, y un pantalón de mezclilla azul oscuro. La familia recibe informes al teléfono 33115-84252.

Gutiérrez Vázquez, de 58 años, fue vista por última vez en la central de autobuses de Puebla a las 7:30 horas, cuando abordó el autobús de la línea Turistar, número 3024 con placas 06-HA-9J, con destino a Guadalajara.



La empresa de autobuses les confirmó que ella abordó la unidad, no obstante, al llegar a la Central Camionera de Guadalajara, ya no se encontraba dentro, narró su hijo Sixto Holguín Gutiérrez, quien se enteró que el camión hizo escala en Querétaro.



"El chofer me dejó subir a buscarla comentando que en algunas ocasiones algunos pasajeros se quedan dormidos, subí, la buscamos hasta en el baño, busqué su maleta y no la encontramos", narró con voz entrecortada Sixto.



El Viacrucis siguió para los tres hijos de Martha, pues acudieron a la central camionera de Puebla y a la de Querétaro, así como a las respectivas procuradurías de ambas entidades, donde les dijeron que tenían que esperar 72 horas para levantar su denuncia.



En su llamada a Locatel recibieron la misma respuesta.



"Nosotros tratamos de hacer lo posible por encontrarla, necesitamos el apoyo de las autoridades, es el Día de las Madres, todos quieren estar con su mamá, y...", explicó Sixto, quien conmovido ya no pudo terminar de hablar.



La familia regresó a Guadalajara y este 10 de mayo Sixto acudió a la Fiscalía de Jalisco para reportar la desaparición, con la esperanza de que en esta entidad sí los apoyen y les ayuden a gestionar la búsqueda en Querétaro y Puebla.