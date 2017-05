Vinculan a proceso penal a ex mando de Javier Duarte

Cd. de México.- Alfonso Zenteno, ex Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz en la gestión de Javier Duarte, acusado por abuso sexual y desaparición forzada, fue vinculado a proceso penal y enviado a un año a prisión preventiva en el penal de Amatlán.



En una primera audiencia oral en el Juzgado con sede en el Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, le fue dictada la vinculación a proceso por la probable comisión del delito de pederastia, cometido en agravio de un menor de edad, hechos ocurridos en septiembre de 2016, en Santiago Tuxtla, según consta en el Proceso Penal 10/2016.



Al término de la audiencia en San Andrés, la Fiscalía le ejecutó otra orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado de tres víctimas, en el marco de un evento donde desaparecieron 19 personas en la localidad de Potrero Nuevo, Municipio de Atoyac, el 2 de agosto de 2013.



El Grupo de Coordinación Veracruz desplegó un operativo de seguridad para su traslado al penal La Toma, para reos de alta peligrosidad, ubicado en Amatlán de Los Reyes, donde será presentado ante el juez de control para conocer la segunda imputación de la FGE.



La Fiscalía adelantó que, sólo por el delito de secuestro agravado, el detenido podría alcanzar una pena en prisión de hasta 50 años; en tanto que, una vez fincada la responsabilidad penal por el delito de pederastia, se le podrían aplicar hasta 30 años de cárcel.



El ex mando policiaco fue detenido el 29 de abril.



La Fiscalía indicó que el ex agente recibió del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, el premio "Policía del Año 2015"; en los registros de la SSP, el galardonado en esa ocasión fue Alfonso Zenteno Pérez.