Vinculan a proceso al agresor de Ana Guevara

Ciudad de México

Un juez federal determinó vincular a proceso y ordenó prisión preventiva para Fabián España Moya, presunto agresor de la senadora del Partido del Trabajo (PT), Ana Gabriela Guevara.

España Moya fue vinculado a proceso por el delito de lesiones; el delito de daño a propiedad no le fue imputado.

Tras una audiencia que se prolongó más de seis horas en el Centro de Justicia Penal Federal, en Nezahualcóyotl, el abogado de España Moya, Pablo Ramírez, informó que el juez no otorgó el beneficio de la fianza para que su cliente enfrentara el proceso en libertad.

“El señor fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva y el juez la decretó, entonces Fabián queda en este momento en prisión preventiva y enfrentará todo el proceso privado de su libertad”, comento el litigante.

Ramírez informó que el proceso de investigación determinado por el juez es de tres meses para definir la resolución por el caso.

Informó que en la carpeta de investigación no se menciona que España Moya estuviera armado el día de la agresión.

El pasado 11 de diciembre en la carretera Toluca-México, a la altura de la avenida las Torres, municipio de Lerma, Estado de México, la senadora fue víctima de una agresión a golpes cuando viajaba a bordo de su motocicleta en compañía de su amiga Karyna Rincón.

Guevara y Rincón declararon ante el juez y versiones de familiares del imputado que estuvieron presentes en la audiencia señalan que ambas mujeres declararon haber sido agredidas.

Un grupo de aproximadamente 20 personas permaneció afuera de las instalaciones de los juzgados en apoyo a España Moya.

Con pancartas y gritos solicitaron a la senadora que otorgue el perdón.

“Queremos igualdad y que Ana diga la verdad”, gritaban durante la audiencia.

Familiares de España Moya salieron del Centro de Justicia Penal Federal llorando, lo que desató la ira de los simpatizantes del expolicía, quienes amenazaban con no permitir que la senadora se fuera.

Cuando Ana Gabriela Guevara salió fue sorprendida por los manifestantes quienes le gritaban “abuso de poder”. Incluso un par de mujeres se aproximaron a ella para suplicarle que retirara los cargos, pero la legisladora las ignoró.

El abogado del presunto agresor no informó a qué penal sería trasladado su cliente.

PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

La senadora Ana Gabriela Guevara aseguró que el expolicía mexiquense que la atacó a golpes en diciembre pasado fue encarcelado luego de confesar que cometió la agresión ante el juez, quien determinó que el sujeto “representa un peligro para la sociedad”.

Durante una conferencia en el Senado, la legisladora reconstruyó algunos aspectos de la audiencia que se llevó a cabo anteayer en los juzgados del Estado de México.

Tras aclarar que sólo participó en la audiencia de manera presencial, sin realizar declaraciones, explicó que el juez negó al acusado la libertad bajo fianza debido a que se encuentra desempleado.

Informó que los análisis de laboratorio del hospital en el que fue atendida tras el ataque revelan que ella no se encontraba bajo el influjo del alcohol como ha denunciado su agresor.

Dijo que los peritajes presentados comprueban que ni su casco ni la camioneta del acusado presentan daños que comprueben la versión del agresor, en el sentido de que ella fue la primera que actuó de manera violenta golpeando su vehículo.

“Él se confesó, aceptó que hubo la agresión. El juez le dijo que era un peligro para la sociedad y que si denunciaba que el caso era político, pues que ni el fuero me había alcanzado para que no me golpeara”, expresó.