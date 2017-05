Vinculan a proceso a ex mando de Duarte

Cd. de México.- Un Juez de Control vinculó a proceso penal por el secuestro agravado de tres personas a Alfonso Zenteno, ex Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte.



Esto ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en una audiencia celebrada este jueves en los juzgados del Penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes.



La imputación del delito fue formulada por la FGE el pasado 6 de mayo, cuando fue decretada la legalización de su detención, originada por hechos registrados en el mes de agosto de 2013 en la localidad Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.



"En audiencia oral, la representación social del fuero común presentó ante el juez del caso las agravantes de los hechos que se le imputan, toda vez que Alfonso 'N' fungía como miembro de las fuerzas de seguridad en la fecha que ocurrió el ilícito cometido en perjuicio de tres personas", informó la Fiscalía en un comunicado.



"En su oportunidad, la autoridad ministerial comprobó que una de las tres víctimas agraviadas contaba con una edad superior a los 60 años, el imputado allanó un domicilio para llevar a cabo la privación de la libertad, ejecutó el acto en compañía de dos o más personas, e hizo uso de violencia para cometer el ilícito", abundó.



El ex mando policiaco operó en la Administración del ex Gobernador Javier Duarte, actualmente preso en Guatemala por desvío de recursos y delincuencia organizada.



Zenteno fue subalterno del ex titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez Zurita, también preso por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.



La Fiscalía indicó que Zenteno recibió del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, el premio de "Policía del Año 2015".



En los registros de la SSP de Veracruz el galardonado figura con el nombre de Alfonso Zenteno Pérez.



"Alfonso 'N' enfrenta actualmente dos vinculaciones a proceso, como probable culpable de los delitos de pederastia y secuestro agravado, respectivamente. Por la vinculación a proceso dictada este día, le fue confirmada la medida cautelar de un año de prisión preventiva como medida cautelar y un lapso de seis meses para investigación complementaria", informó la fiscalía.



El imputado aún tiene pendiente otra audiencia para desahogar una acusación por la desaparición forzada de 19 personas.