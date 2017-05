Vinculana a Corea del Norte en ciberataque global

Según el diario, algunos de los códigos utilizados en el ransomware WannaCry coinciden con los utilizados en ataques informáticos norcoreanos pasados, como el de 2014 a Sony, aunque no se trata de una prueba definitiva de la implicación de Pyongyang ya que piratas de otros países podrían estar copiando ese método.



Por su parte, Choi, director de la compañía antivirus Hauri Inc., indicó hoy que Corea del Norte no es una novata en el mundo de las bitcoins y lleva acumulando esta moneda virtual a través de softwares maliciosos desde 2013.



El año pasado, Choi habló por accidente con un hacker al que se siguió la pista hasta una dirección de internet en Pyongyang sobre desarrollo de ransomware, y alertó a las autoridades surcoreanas.



También, la empresa californiana de seguridad informática Symantec identificó en una versión de WannaCry el código de ataques al banco central de Bangladesh en 2016, a bancos polacos a inicios de año o a Sony Pictures Entertainment en represalia por The Interview, una sátira del líder norcoreano, Kim Jong Un.

En Washington, el asesor de seguridad nacional del Presidente Donald Trump envió un mensaje a los que achacan el ciberataque a las agencias de inteligencia estadounidenses indicando que los culpables son los hackers, no la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés).



Especialistas en ciberseguridad dicen que los hackers aprovecharon un hueco en los programas de Microsoft que fue descubierto por la NSA cuando varios documentos de la agencia se filtraron a internet.



Brad Smith, abogado y vicepresidente ejecutivo de Microsoft, culpó en parte al gobierno de Estados Unidos al criticar a las agencias de espionaje por acumular códigos informáticos que los hackers pueden utilizar.



Mientras que Tom Bossert, asesor de Trump en materia de seguridad nacional y contraterrorismo, defendió a la NSA.



"Esta no fue una herramienta creada por la NSA para acumular datos de rescate", dijo Bossert a la prensa ayer, "fue una herramienta creada por las partes culpables, probablemente criminales o estadios nacionales extranjeros".



Desde el viernes, el ataque infectó unas 300 mil computadoras en 150 países; los archivos de usuarios en hospitales, empresas y oficinas de gobiernos fueron secuestrados para pedir rescate.