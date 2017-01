VIDEO: 'Youtuber' salta a una alberca y se fractura las piernas

8Booth, como se lo conoce en YouTube, quiso demostrar cuán intrépido es y realizó varios saltos a piscinas desde azoteas. Siete veces tuvo suerte, pero en la octava las cosas no salieron como esperaba.



Tras tomar impulso y arrojarse, cayó a centímetros de la pileta, lo que le provocó graves lesiones en las piernas. Por fortuna, tras caer al agua, logró impulsarse con los brazos para salir.



De inmediato fue trasladado a un hospital, donde comprobaron que se había fracturado los dos pies y los talones. Pero esa no fue la única mala noticia, pues el tratamiento médico le costará 274.000 dólares.



Por este motivo realizó un posteo con su situación en el sitio GoFundMe en busca de ayuda, donde se lo puede ver con una máscara en la cara y pidiendo perdón por hacer públicas las imágenes de sus heridas. “Trabajaré el resto de mi vida para pagar esto. Les pido un pequeño favor. Cualquier donación será fenomenal”, escribió 8Booth. Hasta el momento solo juntó 980 dólares.



Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar y la mayoría fueron en tono de broma. “Le diagnosticaron que es un idiota” y “Si juegas con fuego te quemarás”, son solo algunos, aunque otros se solidarizaron y le escribieron: “Por lo menos se lastimó haciendo lo que hace mejor”.