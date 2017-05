VIDEO: Se recupera tras intento de linchamiento #LordNaziRuso

El paciente se encuentra en el servicio de cirugía con signos vitales positivos.

De acuerdo con el reporte médico, responde de manera coherente a las preguntas realizadas por el personal del Hospital General.



"Refiere dolor normal. Sus signos vitales son normales, lo que sigue es el manejo de neurocirugía", se indicó.



El ruso advirtió desde el viernes a mediodía que iba a ser atacado.



"¡Los terroristas amenazan con matarme!", posteó el ruso Aleksei Makeev en su cuenta de Facebook poco después del mediodía, antes de que fuera atacado alrededor de las 20:00 horas.



Envió ese mensaje desde un McDonalds, el de José López Portillo, en el centro de Cancún, del cual era un cliente asiduo.



En los últimos meses los cancunenses fueron víctimas de agresiones por parte del ruso Aleksei Makeev, un usuario de YouTube dedicado a grabar humillaciones.



"Alex Time" fue un alias que adoptó para darse a conocer en redes sociales.



En una de sus cuentas de Facebook, el ruso advirtió amenazas de muerte por parte de una mujer.



Desde octubre de 2016 el ruso comenzó a cobrar fama entre los habitantes de Cancún por sus insultos racistas y agresiones. Esto principalmente en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez.



En diciembre fue detenido por la Policía Federal y lo identificó como Aleksei Viktorovich Makeev, quien fue entregado al Instituto Nacional de Migración.



La detención requirió de más de diez agentes, incluso intentó desarmar a un elemento de la Gendarmería.



El ruso, que presume fajos de billetes de 500 pesos y euros en sus videos, no fue deportado.



En febrero fue denunciado otra vez por atacar a una mujer, pero no fue sancionado.



Ancianos, niños y mujeres fueron sus principales blancos. En sus videos se muestra que los empuja, insulta llamándoles "liendres" o "simios".



"Matar a estas liendres, seres inmundos, nosotros los vamos a asesinar, acuérdate de esto criatura, muérete, liendre", dijo en uno de sus videos mientras una señora carga a un bebé.



El sujeto, declarado fan de Madonna, también insultó y golpeó a personas en Rusia y permaneció en ese país en un hospital psiquiátrico.



En sus videos también aparece entrenando con chacos o cuchillos tácticos.



En distintos post el ruso mantuvo diversas conversiones con otra persona identificada como Martín Von Klaus, que le advierte de los problemas por sus videos y le recomienda borrarlos.



"Congelar los canales es un buen movimiento", le advirtió, "ya hay bastantes invasores y la policía no está de tu lado".