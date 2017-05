Video parece mostrar a policía golpeando a menor de 14 años

San Antonio, Tx.- El Departamento de Policía de San Antonio revisará el video de una cámara corporal, luego que en Internet apareciera un video que parece mostrar a un policía dando tres o cuatros golpes con los puños a una adolescente de 14 años afuera de una fiesta de XV años el fin de semana pasado.

La alcaldesa Ivy Taylor emitió un comunicado diciendo que “es difícil ver y escuchar” el video y que la policía está examinando el video de la cámara corporal para determinar exactamente qué es lo que ocurrió.

El video granuloso fue grabado el sábado afuera de un centro de eventos, adonde llegaron policías a pedido de personas que reportaron hombres peleando en la fiesta de quinceañera.

Una menor que cursa el octavo grado fue arrestada por presuntamente atacar a un agente del orden, dijo una portavoz de la policía.

Artessia House, abogada de la menor, niega que la muchacha haya golpeado al policía. Dijo al San Antonio Express-News que la chica es una estudiante sobresaliente sin antecedentes de violencia.

La menor fue llevada el sábado a un centro de detención y el lunes salió libre tras comparecer en una corte juvenil.

House no contestó inmediatamente a un mensaje que le dejó The Associated Press el miércoles en busca de comentarios.

El jefe de la policía William McManus dijo en un comunicado que el arresto de la muchacha está siendo examinado “para asegurarnos de que está en regla con las políticas del departamento”.

NO DAN EL NOMBRE

La policía se ha rehusado divulgar el nombre del agente en cuestión.