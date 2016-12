Video: "Los "Destrampados" se salvan de explosión

El payaso, quien forma la dupla cómica junto a su hermano Oscarín, estuvo en la zona cero de la tragedia mexiquense. Incluso publicó un video de la devastación, en tiempo real, pues estaba en Tultepec .



"Desde septiembre me estaban insistiendo que fuéramos. Hace dos semanas estuvimos en el centro de Tultepec y nos fue muy bien con la gente, grabando nuestras notas para Venga La Alegría (programa en el que salen los comediantes).



"Entonces le dijimos que sí a uno de nuestros amigos, que pintó nuestro logo (en su puesto) y todo, pero nunca le dijimos cuándo. Nosotros lo pensamos para el 23", dijo Joss, este miércoles en entrevista.



En compañía de Fátima, su novia, el Destrampado iba al lugar donde sus suegros también tienen un negocio. Cuando, de pronto, una llamada entró al celular de su pareja.



"Cuando le marca su mamá, le marca muy asustada, diciéndole que su papá aún estaba en el tianguis. Colgó y me dijo que había una explosión muy fuerte, se empezó a poner muy nerviosa.



"Ya que llegamos le dimos la vuelta al lugar, pues las calles estaban cerradas. Yo entré por una escuela, que creo es de medicina, y de ahí nos fuimos corriendo al lugar", explicó.



Momentos de angustia vivieron conforme divisaban las dimensiones del siniestro. Pero, de pronto, pasó lo impensable: encontraron a sus familiares de inmediato.



"Lo primero que encontramos fue a su mamá. Entramos a la reja y a la primera persona que vimos fue a su mamá. Luego corrimos hacia la izquierda y la primera persona en venir fue su papá.



"Yo te cuento una historia afortunada, donde encontramos a mis suegros. Pero hay gente que tiene historias muy desafortunadas, desgarradoras, como se ha visto en los periódicos y la tele", enfatizó.



De acuerdo con Joss, las autoridades no se han puesto en contacto con los locatarios y aún no dan una explicación de lo sucedido.



"Sentí mucha tristeza porque mis familiares lo perdieron todo. De lo otro no sé absolutamente nada", agregó.



Como figuras públicas cercanas al municipio, su hermano y él planean hacer algo por la comunidad, para llevar sonrisas a un sitio donde el horror ha traído lo contrario.



"Una de las cosas que estamos planeando con Oscarín es pedirle al señor Jorge Garralda que nos dé la oportunidad de entregar los juguetes del Juguetón en Tultepec ", reveló.