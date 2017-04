VIDEO: Canta Justin Bieber "Despacito", de Luis Fonsi

Bajo la etiqueta "#DespacitoRemix", la grabación que contiene la voz del artista canadiense se convirtió en tendencia en Twitter y en YouTube supera ya los 2.5 millones de reproducciones tras poco más de 24 horas.



"Come on over in my direction / So thankful for that, it's such a blessin', yeah" arranca esta nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, y en la que también entona, esta vez en español, los versos del estribillo.



Tras 17 años de carrera y éxitos como la balada "No Me Doy Por Vencido", Fonsi convirtió "Despacito" en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.



Además, el videoclip es actualmente la producción más vista del año en YouTube, con 964 millones de visualizaciones.