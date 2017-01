VIDEO: Camioneta de televisora atropella a niño en Monterrey

El menor de edad que fue atropellado por una camioneta de Multimedios durante los disturbios que se generaron el jueves afuera del Palacio de Gobierno generó indignación de ciudadanos en redes sociales.



Un vocero del Gobierno del Estado informó que los médicos que atendieron a Noé Abisaí Olivares Cayetano, de 10 años, fue dado de alta ayer del Hospital Universitario.



Durante los disturbios del jueves, manifestantes rodearon al vehículo de la televisora , una camioneta Ford Ranger, en la calle Zaragoza,junto a la Explanada de Los Héroes.



En un video difundido a través de las redes sociales se observa que la gente va abriendo paso a la camioneta después de que el conductor acelera, aparentemente para huir del lugar.



Sin embargo, se aprecia que el niño no alcanzó a esquivar la camioneta y es embestido por el vehículo.



Luego se observa que la camioneta se da a la fuga y que la multitud se acerca a auxiliar al menor, quien fue atendido más tarde por elementos de la Cruz Roja.



Tras el atropellamiento, decenas de personas participaron en agresiones contra cuatro vehículos de televisora s, uno de Multimedios , uno de TV Azteca Noreste y dos de Televisa.



Tres de las unidades fueron volcadas y resultaron con daños importantes.



Anoche el conductor no había sido identificado y las autoridades no informaron si éste se entregó.



Las imágenes del atropello, que fueron compartidas ayer de forma masiva, causaron indignación entre usuarios de redes sociales