Videgaray, un canciller ‘ALINEADO’

La Asociación de Bancos de México (ABM) pidió que se revise el capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la intención de poder dar crédito más barato de largo plazo, señaló Emilio Romano Mussolini, vicepresidente de la Asociación.

El también director de Bank of America y Merry Lynch, dijo en entrevista que el Tratado de Libre Comercio tiene una cláusula que establece que el capítulo financiero deberá revisarse una vez que Estados Unidos se libere en dos leyes que tenían.

Una de estas leyes no permitía la banca interestatal, y la otra, no permitía que la banca comercial y la banca de inversión operaran conjuntamente.

Romano explicó que ambas leyes ya se derogaron de Estados Unidos, por lo que es momento de retocar o retomar el tema de servicios financieros.

La intención es que se homologuen las reglas de los bancos que operan en México, EU y Canadá, de capitalización, liquidez, pruebas de estrés e información en combate a la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo.

Respecto a la incertidumbre que muestran los mercados por las políticas económicas del próximo presidente de EU, el banquero comentó que México se hará más fuerte.

"Vemos estas coyunturas siempre como oportunidades y sabemos que a corto plazo vamos a ver incertidumbre, pero en mediano y largo plazo estamos convencidos que el escenario para México va a ser un escenario positivo, que acabará reforzando su solidez económica", agregó.

Agregó que el gobierno mexicano podría tomar decisiones para efecto de aclarar la incertidumbre que hay en el mercado respecto a la negociación del TLC, que tiene 23 años de haberse negociado y 22 de haberse aprobado.

La comunidad de negocios estadounidense en México ve con buenos ojos el nombramiento de Luis Videgaray Caso como secretario de Relaciones Exteriores: siempre ha estado “muy alineado” con sus intereses y será un “interlocutor muy válido para llevar adelante la negociación” con la administración de Donald Trump, dice en entrevista el argentino José María Zas, director general de American Express en México.

El ejecutivo, también presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en México (American Chamber of Commerce of Mexico, A. C. o Amcham), considera que el comercio será “el tema número uno” de la relación de los gobiernos mexicano y estadounidense.

Según Zas, las empresas afiliadas a la Amcham aprecian a Videgaray, quien ideó y organizó la polémica visita de Trump a Los Pinos, junto con Jared Kushner, yerno y director de campaña del magnate.

La razón: el exsecretario de Hacienda “siempre estuvo muy alineado” con la cámara, a la que “ayudó mucho, en muchas cosas”, subraya. Confirma que la Amcham tiene un canal de comunicación directo con el nuevo canciller y, de hecho, “lo tenemos con todas las secretarías”, precisa.

Durante su campaña electoral Trump prometió a los electores estadounidenses que adoptaría medidas proteccionistas para conservar los empleos en Estados Unidos. Aseveró que renegociaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e impondría aranceles a las empresas que producen bienes en México para el mercado estadounidense.

El pasado martes 3, la empresa Ford anunció la cancelación del proyecto de construir una planta de ensamblaje en San Luis Potosí. Aunque la empresa afirmó que esta decisión derivó de una estrategia comercial interna, Trump se atribuyó de inmediato el mérito de la cancelación y aseveró, en su cuenta de Twitter, que “sólo es el inicio, vienen muchos más”.

Los siguientes dos días, el magnate fustigó en la red social a General Motors y Toyota –de origen japonés–: denunció sus decisiones de fabricar el modelo Chevrolet Cruze en Ramos Arizpe, Coahuila, y de abrir una planta de ensamblaje en Guanajuato, respectivamente. “Fabriquen en Estados Unidos o paguen grandes aranceles”, amenazó.

El pasado lunes 9, Sergio Marchionne, presidente ejecutivo de Fiat Chrysler, afirmó que consideraba “bastante posible que tengamos que retirarnos” de México si Trump impone tarifas aduaneras muy altas. La empresa opera ocho plantas de producción en Saltillo y Toluca, en las que trabajan 10 mil personas.

Y en la conferencia de prensa que dio el miércoles 11, Trump confirmó que pondrá un “gran impuesto fronterizo”. Les dijo a las empresas:

“Si creen que podrán vender (los productos fabricados en México) a través de una frontera muy, muy porosa, no una frontera débil –de hecho ni tenemos frontera, es un colador roto–, están equivocados. Pagarán un impuesto fronterizo muy pesado”.

A LA EXPECTATIVA

Zas reconoce que la actitud de Trump “trae nerviosismo” en la comunidad de negocios. “Algunos lo interpretan como agresividad; yo lo interpreto más como picardía política. Trump está haciendo un buen trabajo mediático a través de Twitter; lo hace muy inteligentemente, lleva buenas noticias a la sociedad estadounidense”, añade.

Hasta ahora ninguna empresa afiliada a la Amcham ha recibido instrucciones del equipo de Trump para reubicar su producción en Estados Unidos, dice. “Por ahora” no están en peligro las manufacturas de capital estadounidense establecidas en México, pero estima que las inversiones en México se detendrán en los próximos seis meses, por lo menos:

“Como no son claras las reglas del juego, por sentido común básico (como inversionista) quiero ver qué va a pasar, como lo queremos saber todos. A la medida que se esclarezca el panorama, yo creo que los buenos tiempos van a volver”, sostiene el ejecutivo.

“Queremos ver cuál es el resultado final del partido cuando el juego todavía no empezó”, ejemplifica. Añade que a partir de la toma de posesión de Trump, iniciarán las negociaciones y el diálogo con la nueva administración.

“Por eso es importante que el gobierno mexicano, a través de Videgaray, tome el liderazgo y empiece a tener reuniones con la nueva administración para ver cuáles son los puntos que están en discusión”, plantea.

La Amcham vela por los intereses de más de mil 400 empresas afiliadas, entre ellas gigantes de las industrias automotriz, refresquera y química, aerolíneas, consultorías globales, empresas petroleras y corporaciones del sector de las nuevas tecnologías, las cuales suman 70% de las inversiones extranjeras en México.

Esa cámara pretende “actuar y ser considerada líder de opinión en la comunidad de negocios estadounidense, ayudando a moldear positivamente las políticas que impactan el entorno de negocios entre México y Estados Unidos”. Zas afirma que la Amcham cabildeará en Washington para defender el acuerdo de libre comercio.

LA SORPRESA

El anuncio de que Ford cancelaba la instalación de su planta en San Luis Potosí tomó por sorpresa al gobierno del estado. Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico, dice que diariamente estaba en contacto con la empresa automotriz, a la que reportaba los avances de la remodelación del terreno donado para la fábrica. En ningún momento la empresa aludió a una posible cancelación.

Es más, dice Puente, el pasado 2 de diciembre Mark Fields, director general de Ford Motor Co., reiteró la intención de trasladar la producción de su modelo Focus desde una fábrica de Michigan a San Luis Potosí, pese a las amenazas de Trump.

Puente no se esperaba la llamada matutina del martes 10. “Yo pregunté: ‘¿Cómo, lo van a posponer?’ Y me contestaron que no, que cancelaban el proyecto”, recuerda en entrevista con Proceso. El directivo de Ford le explicó que la empresa había tomado esa decisión por estrategia.

Sin embargo, las obras en el terreno ya estaban avanzadas: prácticamente estaban listas 100 hectáreas, de las 280 que cubriría la planta, además de que se había iniciado la instalación eléctrica, el tendido de fibra óptica y la construcción de pozos de agua y de la primera nave.

En un convenio firmado en abril de 2016, el gobierno de San Luis Potosí ofreció a Ford un paquete de incentivos: junto con el gobierno municipal de Villa de Arriaga, se comprometió a comprar y dotar de infraestructura el terreno de 280 hectáreas, conectarlo con la vía ferroviaria –operada por la empresa estadounidense Kansas City Southern de México– y donarlo a Ford.

Según el acuerdo, el estado eximiría a Ford de pagar impuestos sobre nómina durante 10 años y asumiría los gastos de “todas las licencias y autorizaciones federales, estatales y municipales”. Además, el municipio condonaría a Ford el total del impuesto predial y el impuesto sobre la adquisición final del terreno.

A su vez, Ford pagaría a sus empleados mexicanos un promedio de 2.9 dólares por hora, cerca de una décima parte de los 26 dólares por hora que gana un trabajador del sector automotriz sindicalizado en Estados Unidos, según The Wall Street Journal.

A cambio, la empresa automotriz invertiría alrededor de mil 600 millones de dólares durante siete años, generaría aproximadamente 2 mil 800 empleos directos e intentaría “dar preferencia a proveedores locales”.

Tres empresas extranjeras –que Puente no quiere identificar– pretendían surtir la planta de Ford y también cancelaron sus planes de instalarse en San Luis Potosí. “Por supuesto que es una mala noticia”, reconoce.

De acuerdo con Zas, México todavía tiene ventajas competitivas para recibir inversiones. “Si Estados Unidos no hubiera integrado su industria automotriz a México, GM y Ford hoy no existirían. Estos son los temas que es importante platicar en una mesa de diálogo con la nueva administración”, afirma.