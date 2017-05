Vida política de ‘La recaudadora’, está marcada

Ciudad de México

La vida política de Eva Felicitas Cadena Sandoval —quien recaudaba dinero en nombre de Andrés Manuel López Obrador— está marcada por la traición, el fraude, la supuesta compra de espacios políticos tras el asesinato de un correligionario, y la manipulación de sectores de la izquierda lopezobradorista en Veracruz.



Su vida pública pasa por su intensa cercanía con líderes políticos del PAN, PRI, PRD y Morena, lo que la llevó a ser parte de la clase política más influyente en la entidad.

Pero la vida privada de Cadena Sandoval atraviesa por una ferviente creencia religiosa, por sus labores como empresaria del hule, defensora de la selva y activista de los derechos humanos, y también por una cadena de traiciones personales a quienes le apoyaron en su desarrollo político.

En pláticas con EL UNIVERSAL, personajes cercanos a Eva Cadena, que pidieron no ser citados, la describen como una mujer mediática, que se muestra dulce y sumisa, que no pertenece a un grupo político dominante, pero que según sus intereses se mueve de un grupo a otro acorde o no a su simpatía política.

Narran que Cadena Sandoval inicia su carrera con un paso efímero por las filas del PRI a principios de la década de 2000, pero es expulsada por no cubrir sus cuotas y comienza a realizar trabajo político en las filas de Acción Nacional al lado de Antonio Pouchoulen y Renato Tronco, era 2005.

Tronco Gómez y Pouchoulen Cárdenas se turnaron tres periodos al frente de Las Choapas, de 2005 a 2013. Al final, los dos mentores políticos de Cadena Sandoval en el PAN caen en desgracia. El primero es perseguido por la justicia y el segundo estuvo en prisión en 2011 por abuso de autoridad.

Estos dos panistas rompen y Eva Cadena opta por seguir trabajando con Pouchoulen. Comienza a realizar enérgicas críticas a Tronco Gómez, lo que la posiciona como una de sus principales adversarias políticas y la pone en la mira de Manuel Huerta, quien años después sería el líder estatal de Morena.

El 5 de junio de 2006, el regidor Alfredo Pérez Juárez fue asesinado durante la alcaldía de Tronco. De acuerdo con sus colaboradores, Cadena Sandoval se acercó a la viuda, Orfelina Galindo Jaime, quien fue impulsada por el panismo para que ocupara la regiduría con Pouchoulen.

Según las fuentes consultadas, Cadena Sandoval ofreció 250 mil pesos a Galindo Jaime, que cubriría en partes de manera mensual, para que se hiciera a un lado y le cediera ese espacio. No hubo confirmación de que se hubiera realizado esta compra, pero Eva Cadena asumió el cargo y después enfrentó un pleito legal con la viuda de Pérez Juárez.

El caso Pérez Juárez debilitó a Cadena Sandoval en el PAN hasta que abandonó el partido para realizar trabajo político a favor del PRD en el sur del estado durante las elecciones locales de 2010. Se dio la contienda presidencial de 2012 y se relacionó políticamente con Lázaro Jorge López, principal promotor de Morena en Las Choapas, quien la incorporó a los trabajos del partido.

De acuerdo con militantes de Morena, la lógica asumida por el partido en esos momentos era que los fundadores tuvieran mayor prelación al momento de asignar candidaturas, pero Cadena Sandoval logró cercanía con Manuel Huerta, quien la impulsó ante Andrés Manuel López Obrador.

En sectores de Morena advierten que Cadena Sandoval pasó por encima de Lázaro Jorge López, quien la invitó a ser parte del partido tras su intenso activismo contra Tronco, pero ella prácticamente arrebató la candidatura a la diputación local, en la que compitió y ganó.

Su trabajo político durante la elección del año pasado la llevó a ganar Las Choapas —el municipio más grande de Veracruz desde el punto de vista territorial— y dar una gran cantidad de votos en favor de su candidato al gobierno del estado, Cuitláhuac García.

Tres meses después de asumir el cargo como diputada en el Congreso local, donde se hizo presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresó a Las Choapas para asumir la candidatura a la presidencia municipal, con un pleno apoyo de Manuel Huerta.

Eva Cadena se incrusta en la plana mayor de Morena, sólo atrás de Cuitláhuac García, ex candidato al gobierno de Veracruz, de la coordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, y del líder estatal del partido, Manuel Huerta. Desde esa posición comienza a intentar imponer candidatos de Morena en el sur del estado, de manera particular, en Ixhuatlán, Nanchital y Moloacán.

Información recabada en el Congreso de Veracruz señala que Cadena Sandoval es socia del rancho Los Laureles, ha formado parte de la empresa Procesadora de Hules Técnicos de la Cuenca del Uxpanapan, socia de Beneficiadora de Hules El Fénix y representante de Las Choapas en el Consejo de la Cuenca.

En la hoja curricular que entregó al Congreso del estado, Cadena Sandoval informó que tiene una licenciatura trunca por la Universidad Veracruzana, pero no especifica en qué carrera. Detalla que tiene un inglés “intermedio (conversación)”.

En sus redes sociales se ve a una Eva Cadena sin lujos, que nada en ríos y lagos, que recorre caminos de terracería, que va a la iglesia el día de la virgen de Guadalupe o que comparte citas religiosas o conceptos del papa Francisco.

El desmarque. Consultado por EL UNIVERSAL sobre la trayectoria de Cadena Sandoval, el líder estatal de Morena, Manuel Huerta, resume: “Fue la principal opositora del cacique de Las Choapas, Renato Tronco, por eso se incorporó. Lo demás pregúntele a la gente”.

Panistas de Veracruz señalaron que Cadena Sandoval nunca fue militante de su partido, sino simpatizante, ya que su padre era miembro activo del blanquiazul. Agregaron que desde hace más de nueve años, la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, dejó las filas del PAN.

Aseguraron a EL UNIVERSAL que Cadena Sandoval nunca ejerció un liderazgo fuerte ni desempeñó cargos públicos bajo las siglas del albiazul, por lo que se puede decir que su paso por Acción Nacional fue de bajo perfil, motivo por el cual optó por alejarse.