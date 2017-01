Ve senador panista un proceso amañado en estado de Coahuila

Ciudad de México

El senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar, aseguró que la encuesta que hizo la dirigencia nacional del PAN para elegir candidato para el poder ejecutivo local es una farsa y acusó a Ricardo Anaya y al secretario general del blanquiazul, Damián Zepeda, de querer imponer a Guillermo Anaya como abanderado panista.

En conferencia de prensa, Luis Fernando Salazar aseguró que participó en el proceso interno de buena fe, pensando que habría un método innovador y que recogería las opiniones de todos los sectores, sin embargo, estuvo “descompuesto y amañado”.

“Le sugiero al PAN que ya no son tiempos de elegir en lo oscurito, no provoquen la ruptura, no provoquen la distancia con los ciudadanos y no nos parezcamos al PRI, desde aquí le digo a la dirigencia superemos este trance, reparemos el error y denos la oportunidad de ser mejores”, dijo Salazar.

- ¿Quién es el candidato que están tratando de imponer y la designación sería directamente desde el CEN?

- Todo el método que han favorecido es un método que privilegia el conocimiento del aspirante más conocido en este caso que es Guillermo Anaya.

- ¿Desde la dirigencia nacional quieren imponer a Guillermo Anaya?

- Así interpreto las cosas... no sé por solo, por error o por omisión por eso digo que estamos a tiempo de repararlo.

Explicó que se les pidió a los aspirantes que aceptaran ir con la designación bajo el argumento de que sería un método innovador para evitar cualquier diferencia interna y confiaron en él.

Agregó que ese método implicaba ir con las encuestas, que son erráticas, además se incluiría también una consulta a la militancia, una consulta a las redes sociales que ocupan el 60% de la población en Coahuila y entrevistas a liderazgos.

REVIRAN A SALAZAR

La dirigencia nacional del PAN, que encabeza Ricardo Anaya Cortés, rechazó las afirmaciones del senador y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar, y afirmó que el método para seleccionar al abanderado panista para ese estado es justo, equitativo y transparente.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul explicó que desde julio del año pasado se instaló una mesa política entre los aspirantes, con el fin de dialogar y encontrar la candidatura más competitiva y lograr un cambio en Coahuila.

“El Comité Ejecutivo Nacional informa que los aspirantes acordaron, de forma unánime, impulsar en unidad a quien resultara el liderazgo más competitivo para encabezar el esfuerzo de cambio en el Estado”, detalló la comunicación.

Además, el CEN del PAN informó que seguirá adelante conforme a la ruta trazada, con la obligación, dijeron, de presentar a la ciudadanía la mejor candidatura, para encabezar el cambio que tanto necesita el estado de Coahuila.

QUE RESPETE EL METODO

Los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Coahuila, Silvia Garza Galván, Guillermo Anaya Llamas, Isidro López Villarreal, Marcelo Torres Cofiño y Gerardo García Castillo exhortaron a su compañero Luis Fernando Salazar a respetar el procedimiento acordado, a fin de fortalecer al blanquiazul y garantizar la victoria en la elección de junio de este año.

En una carta, los panistas coahuilenses expresaron su confianza en el proceso interno de selección de candidato y respaldaron a la dirigencia nacional.

En la misiva, de seis puntos, los panistas reconocieron que el proceso interno que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Nacional ha sido justo, transparente y democrático. Agregaron que la dirigencia nacional, que encabeza Ricardo Anaya hay un permanente respeto a las propuestas e inquietudes de todos los aspirantes.

“Informamos que llegamos al acuerdo de que se nos dé a conocer en conjunto, el resultado de los ejercicios de medición que se han llevado a cabo, cuyo cuestionario y metodología nos fue dado a conocer antes de que se hiciera el levantamiento, y tienen la aprobación unánime de los firmantes. Siendo nuestras propuestas las que conformaron dichos cuestionarios”, explicaron.

Dijeron que con ello, buscan lograr una candidatura de unidad, que represente dignamente a nuestro partido y logre el cambio que todos buscamos para Coahuila.

Agregaron que hoy Coahuila merece la oportunidad de lograr un gobierno justo, que dé resultados a los ciudadanos.

“Convencidos de que el PAN es la alternativa de cambio para nuestro estado, decidimos participar en un proceso de diálogo y consenso, buscando que nuestro partido impulse en unidad, como candidato o candidata al Gobierno del Estado, a la persona más competitiva y con mayores posibilidades de lograr el triunfo”, detallaron.