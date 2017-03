Verifican uso de GPS en lanchas. Obligatorio llevarlo y prenderlo

Matamoros , Tam.- Personal de la Capitanía de Puerto de Matamoros realiza labores de verificación en la playa Bagdad para asegurarse de que todas las embarcaciones que se utilizan en actividades de pesca porten el dispositivo de localización satelital que recientemente fueron colocados, porque de lo contrario, no se permite salgan al mar.



Así lo dio a conocer ayer Enrique Gómez González, titular de esta dependencia, precisando que ya se han aplicado castigos a quienes se detecte que salen a pescar si no lo traen o bien, no lo prenden.

Estos dispositivos permiten que en caso de que una embarcación sufra alguna avería o que los mismos pescadores tengan un accidente que ponga en riesgo sus vidas, que sean localizados de inmediato y así puedan recibir el apoyo que necesiten.

Prueba de esto, dijo, “es que la semana pasada no se permitió salir al mar a 5 embarcaciones debido a que se detectó que sus tripulantes no llevan el aparato y esto puede ser de mayor riesgo para ellos, sobre todo ahora que las condiciones meteorológicas no son las óptimas para la pesca”.

Explicó que en los últimos días se han estado registrando fuertes vientos y lluvias en toda la zona costera de Matamoros , y que estas son condiciones que en cualquier momento pueden ocasionar algún accidente.

Es por eso, agregó, “que acatando instrucciones de la superioridad, el personal de la Capitanía de Puerto de Matamoros se ha estado haciendo presente en la playa y se revisa embarcación por embarcación cuyos tripulantes intentan salir al mar a realizar sus actividades normales y en los casos en que no porten el dispositivo de localización satelital no se les permite pescar”.

De los motivos por los cuales los pescadores no los utilizan, dijo que puede ser por apatía o por olvido, “pero todos tienen la obligación de llevarlo y prenderlo ya que esta medida es por su propia seguridad”.

En Matamoros , dijo, son 140 las embarcaciones que tienen este dispositivo y por ahora, la verificación se realiza sólo en la playa Bagdad y posteriormente se hará lo mismo en los poblados pesqueros de San Fernando.