“vengo a aprender”, dice Videgaray a su llegada a la SRE

"Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores , mas que como se le puede conocer desde fuera, no soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro País.

"Ustedes han dedicado si vida entera a ello, se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca. El reto es enorme, las amenazas ahí están pero las oportunidades y nuestras fortalezas también son enormes y una de ellas, tal vez la más importante, son ustedes", expresó.



Videgaray dijo que si algo le daba confianza era contar con el trabajo del personal de la SRE.



"Desde el primer minuto les pido su apoyo como Canciller y como mexicano. Vamos a trabajar mucho, hay muchas cosas muy buenas que hacer, será un privilegio ser parte de este extraordinario equipo", declaró.



Al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le dijo que era un honor volver a hacer equipo con él.



El titular de Segob respondió al nuevo Canciller que contará con todo el apoyo del Gabinete.



Videgaray también reconoció el trabajo de Claudia Ruiz Massieu al frente de la dependencia.



Dijo conocerle bien desde hace mucho tiempo, y la definió como una mujer inteligente, con capacidad analítica, culta y preparada, pero, sobre todo, con compromiso por México.



"Vengo a llenar zapatos muy grandes", dijo.



El funcionario agradeció el nombramiento al Presidente Enrique Peña Nieto y dijo que es uno de los días más importantes de su vida.



Con la voz entrecortada, Ruiz Massieu dijo que ser Canciller ha sido el mayor honor de su vida.



Asimismo, refirió que el Estado mexicano es afortunado en contar con su Servicio Exterior.



"Nunca habrá forma suficiente de retribuir a sus desvelos, trabajo permanente y patriotismo inquebrantable", mencionó.



Ruiz Massieu auguró una administración exitosa a Videgaray.