Venezuela entre los países más corruptos del mundo

MIAMI (AP) — Venezuela es la nación más corrupta de Latinoamérica y una de las 10 con mayor corrupción en el mundo junto con Irak, mientras Chile y Uruguay son los países más transparentes de la región, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Este reconocido indicador muestra los niveles de corrupción percibidos por empresarios y especialistas con respecto al sector público en 176 países y territorios alrededor del mundo y es elaborado por la organización no gubernamental con sede en Berlín cuyo principal objetivo es combatir la corrupción .

De los países incluidos en el índice, más de las dos terceras partes (el 69 obtuvo una puntuación menor de 50 en una escala donde cero representa una percepción de altos niveles de corrupción y 100 es percibido como un nivel ínfimo.

Dinamarca y Nueva Zelanda encabezaron la lista como los países más transparentes, con 90 puntos y fueron los mejores entre todos los países aunque ninguno está exento de corrupción , de acuerdo con Transparencia.

En Latinoamérica, 11 naciones bajaron su nota, cuatro quedaron con la misma puntuación y cuatro mejoraron. "América Latina lamentablemente es una de las regiones que ha calificado peor", expresó Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional y "eso no es muy alentador", dijo en entrevista telefónica con The Associated Press.

Aunque su puntuación de 17 unidades no ha variado con respecto a 2015, la percepción de corrupción de Venezuela sólo está por encima de países como Somalia -que con 10 puntos está en el último lugar de la lista- Afganistán, Corea del Norte, Yemen y Siria.

"Veo difícil que vaya a haber mejoras bajo el actual régimen", dijo Salas refiriéndose al gobierno del venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido acusado por la oposición de su país de controlar el Poder Judicial y el ejército. "Es ingenuo pensar que los mismos que se benefician de algo lo vayan a cambiar".

Entre las naciones latinoamericanas que más retrocedieron aparecen México, Chile y Uruguay. Entre las que no registraron cambios están Cuba, Guatemala, Colombia y Venezuela . Otros países latinoamericanos que bajaron la nota son Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

Aunque Chile y Uruguay son percibidos como los países menos corruptos de la región y están ubicados incluso mejor que algunos europeos como España e Italia, han retrocedido cuatro y tres puntos respectivamente al compararlos con el índice de 2015. Uruguay tiene 71 puntos y está apenas por debajo de Japón, Irlanda y Estados Unidos. Chile, por su parte, tiene 66 puntos al igual que Bahamas y sólo un puesto por debajo de Francia.

México, en tanto, aparece con 30 puntos, cinco menos que el año anterior. Está en el mismo nivel que Honduras, Laos y Paraguay pero por detrás de Ecuador, Republica Dominicana, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, entre otros. Entre los latinoamericanos, sólo Guatemala, Nicaragua y Venezuela son percibidos como más corruptos que México, según el indicador.

Si bien la puntuación de Brasil mejoró dos puntos en 2016 con respecto del año anterior, la nación sudamericana ha descendido en relación a cinco años atrás tras la revelación de varios escándalos de corrupción en los que se vieron involucradas figuras públicas como la expresidenta Dilma Rousseff y compañías estatales y privadas, como Petrobras y Odebrecht.

Casos de corrupción a gran escala como el de Brasil muestran cómo la "colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría", indicó el informe que acompaña al Índice. "Redunda en violaciones a los derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social".

Sin embargo, en el último año la percepción de Brasil mejoró porque se reconoce el papel que han tenido algunas instituciones para responder a esa corrupción , entre ellas la fiscalía general, algunos jueces y la policía federal investigadora, dijo Salas.

Argentina, por su parte, aparece como el país latinoamericano que más ha mejorado: ascendió cuatro puntos, de 32 a 36, aunque aún aparece por debajo de su vecino Brasil y de Colombia, Panamá, Cuba y Costa Rica.