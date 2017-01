Venden la tortilla a diferente costo

Valle Hermoso, Tam.- Empresarios tortilleros de Valle Hermoso aseguran que el precio del producto es incierto para el próximo 2017, ya que desconocen si va aumentar y cuanto será el incremento que este tenga que presentar.

Carlos Arellano, encargado de una conocida tortillería local, dijo que mientras unos negocios vendían el kilogramo en 14 pesos y lo acaban de aumentar a 15, otros lo vendían a 15 y lo subieron a 16 pesos el kilo.

“No sabemos cual será el precio fijo para el 2017, las empresas que nos surten la masa no nos han dado un precio fijo en el producto y nosotros no podemos aún especificar en cuanto quedará, lo que sí podemos asegurar es que en Valle Hermoso no llegara a los 20 pesos el kilogramo como tanto se ha dicho”, dijo el entrevistado.

Explicó que el incremento a los combustibles y carburante utilizados para la elaboración del producto, pudiera hacer que sí se registre un ligero incremento, pero dijo desconocer de cuanto será.

“Suben las gasolinas, la energía eléctrica, el Gas Lp, sube todo y por lo tanto el precio de la tortilla tiene que subir, pero no creemos que sea tanto como para llegar a los 20 pesos el kilo”.