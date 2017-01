Venden casa en EU ¡en un dólar!

Akron, Ohio, Estados Unidos (04 enero 2017).-Adeline Miller renta una casa sobre Larkin Avenue en Akron, Ohio, pero dice que no dudaría en comprar una propiedad en el vecindario.



"Es un área agradable. Está el parque cercano, es tranquilo y nadie molesta a nadie. Mis hijos salen, andan en bicicleta, juegan; no hay problemas", dijo Miller.



Pero no tenía idea de que la casa de enseguida estaba disponible, a un precio de sólo un dólar.



"No tenía idea, no sucedió nada hasta que un día alguien apareció en el porche y dijo: 'oiga, ¿sabía que la casa de enseguida se vendió en un dólar?'. Yo dije: 'qué demonios, yo les puedo dar dos dólares'", contó Miller.



La casa había estado vacía desde que el banco se la embargó al dueño anterior a principios del 2016.



Fue vendida en una subasta pública realizada por la oficina del Sheriff el 16 de diciembre y la oferta presentada fue de sólo un dólar, según reportes del Akron Beacon Journal.



El mejor postor fue el banco Citizen's Bank.



La casa fue la primera en venderse a un precio tan bajo en el Condado de Summit, bajo una nueva ley estatal de Ohio que busca acelerar la venta de casa s desocupadas para que no se queden vacías durante años ni se deterioren o se conviertan en blanco para los ladrones.



En septiembre se aprobó el proyecto de ley para viviendas House Bill 390, conocido como Proyecto de Ley Vía Rápida para Embargos, y su propósito es hacer que las casa s se pongan a la venta dentro de un período de tan sólo 75 días desde que quedan desocupadas.



Cuando la casa se ofrece por primera vez en una subasta, la ley exige una oferta mínima de dos terceras partes del valor de la propiedad, pero si no se vende esa primera vez, no hay una oferta mínima requerida para una segunda subasta, lo que permite que una casa se venda en apenas un dólar.