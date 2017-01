Vendedores se enfrentan a Policía en Puebla

Cd. de México.- Comerciantes de la Central de Abasto de Puebla y policías municipales se enfrentaron en la Vía Corta a Santa Ana, en donde hubo detonaciones de arma de fuego, luego que no permitieran el paso de elementos a los comercios.



La gresca dejó un saldo de una agente herida. Además, durante la trifulca, la Comisaría Norte y una tienda de conveniencia resultaron dañadas.



Según los primeros reportes, los vendedores de la central fueron alertados de que un grupo de saqueadores acudiría a las instalaciones, por lo que cerraron sus locales y se armaron con palos y piedras.



Elementos de la Policía Municipal fueron movilizados al lugar, pero los comerciantes no los dejaron entrar a la Central de Abasto argumentando que no hacen bien su trabajo.



Posteriormente, se enfrentaron contra los uniformados, quienes fueron golpeados con objetos como palos, cajas y piedras.