Vence Federer a Nadal en Miami

Ni Rafael Nadal , ni Andy Murray, ni Novak Djokovic. Este 2017 tiene un nombre propio y con letras mayúsculas: Roger Federer . Rumbo a los 36 años, el suizo es sin ningún género de duda el mejor tenista del momento. Ni el español, todavía un peldaño por debajo; ni el escocés, intermitente y condicionado por un codo este año; ni el serbio, en un limbo desde hace meses, están actualmente a la altura del excelso juego del helvético. Federer venció al balear en la final del Masters 1000 de Miami (6-3 y 6-4, en 1h 34m) y elevó su tercer trofeo de la temporada, confirmando que ahora el ogro del circuito es él.

De momento, nadie da con la fórmula para detener al suizo. Tampoco Nadal, cuyo rendimiento con respecto al último precedente fue superior, pero insuficiente aún. Perdió su quinta final en Cayo Vizcaíno, la tercera esta temporada tras las de Australia y Acapulco, y se marchó con la sensación de que hoy por hoy no hay forma de derribar al campeón de Basilea, al menos sobre superficie dura. Después de superarle en la final de Melbourne y de invalidarlo en los octavos de Indian Wells, la historia no varió. Federer le asestó otro golpe y le infligió su cuarta derrota consecutiva, algo que no había ocurrido nunca en un extenso serial que se prolonga ya desde 2004, con 37 episodios de por medio.