Van por los flojos e incumplidos, a volar

Ayer durante lo que fue la designación y entrega del Empoderamiento como Asesor Técnico Pedagógico a cargo del director general de los Conalep en Tamaulipas, pidió a los líderes sindicales no meter las manos por aquellos profesores “ flojos e irresponsables”, ya que esos no tendrán más cabida, y están destinados a quedar fuera de la institución.

Fue la mañana de ayer cuando en sencilla ceremonia el ingeniero Agustín de la Huerta Mejía director general de Conalep, el director Alejandro González Barrón, y parte de su equipo de trabajo, hizo entrega del documento en el que se acredita como nueva Asesor a Técnica Pedagógica a la maestra Guadalupe Sandoval Lara, correspondiente al período que comprende del 1 de febrero al 15 de julio, tras la invitación a participar en el equipo de trabajo en el plano estatal de Reynaldo López.

“Yo le pido al dirigente sindical Guadalupe Herrera, que no defienda a los flojos e irresponsables pues no tendrán más cabida, todo mundo tendrá que hacer su trabajo ordinario, pues sinceramente algunos no están haciendo la parte que les corresponde”. Bajar los indices de reprobados, evitar la deserción escolar, elevar el nivel académico, e incrementar la matricula, son entre otros de los objetivos que debe cumplir la nueva asesor a técnica, misma que podrá ser reelegida en base al trabajo que desarrolle durante los seis meses que dura el período.

FORMULAN PETICIONES

Lo dicho por el director de Conalep en Tamaulipas, abrió paso para que maestro s que forman parte del sindicato le solicitarán varias peticiones, ente ellas la homologación de los salarios con los maestro s del CBTis número 73 o del Cobat 08, en virtud de que mientras que uno del Conalep percibe 8 mil, otro del Cobat 08 14 mil desempeñando la misma función.

“Los maestro s están cansados en cuanto hace a los salarios y prestaciones”, refutó al director general Guadalupe Herrera líder del sindicato, siendo secundado por Juan José Támez quien le dijo que como era posible que en la escuela hay profesores que perciben hasta tres salarios; en tanto que maestras como Irma Leticia González le pidieron que hiciera lo que esté a su alcance.

En respuesta Agustín de la Huerta Mejía les manifestó que no hay dinero en la dirección general para para resolver ese tipo de situaciones, tampoco está en sus manos, pues los recursos fueron saqueados, y por si fuera poco les han ordenado una reducción al presupuesto del 10 por ciento…“pues no está en nuestras manos hacer modificaciones a los salarios”.

“Ya estamos cansados de que a pesar de que realizamos nuestro mayor esfuerzo, de tapar los agujeros al barco, sin ser recompensados y reconocidos en nuestras demandas y peticiones”, le expresaron durante el acto oficial.

Guadalupe Sandoval Lara, nueva asesor a