Van Basten propone cambios en el futbol

Zúrich, Suiza

Fijar un límite de 60 partidos por año para cada futbolista. Reemplazar las definiciones por penales. Implementar tarjetas naranjas para marginar a jugadores durante 10 minutos. Eliminar la regla de la posición adelantada.

El exfutbolista holandés Marco van Basten se toma en serio su papel como director técnico de la FIFA para proponer varios cambios al futbol, que en su opinión son necesarios para mantenerlo como el deporte más popular del mundo.

“He hablado con muchos entrenadores y jugadores”, dijo el exdelantero del Milán y de la selección holandesa en una entrevista con The Associated Press. “Tenemos que fomentar la calidad en vez de la cantidad. Ahora mismo jugamos demasiado futbol. Tenemos que proteger a los jugadores, porque juegan demasiado y no están frescos o en buenas condiciones”.