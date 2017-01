Va AMLO por nuevo proyecto de nación

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador designó al empresario Alfonso Romo Garza como coordinador de su nuevo proyecto de nación 2018-2024.

El tabasqueño informó que se reunió con un grupo plural e independiente de especialistas e intelectuales para someter a su consideración las propuestas que da conocer en su reciente libro.

“Los invité a que, luego de consultar a integrantes de todos los sectores económicos y sociales, de la reflexión y el análisis, y con el método del diálogo circular y el consenso, se elabore el nuevo proyecto de nación 2018-2024”, indicó.

Con Romo Garza a la cabeza, López Obrador explicó que actuarán como responsables de Política y Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; de Economía y Desarrollo, Adrián Rodríguez; de Educación y Cultura, Laura Esquivel; y de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán.

APORTARá MOCTEZUMA AL CAMBIO

La integración del expriista Esteban Moctezuma al grupo de trabajo que evaluará el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador es prueba de que Morena está dispuesto a sumar a cualquier persona que quiera aportar al cambio del País, afirmó Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido.

“Andrés Manuel ha hecho un llamado para que gente que coincida con su visión y la de Morena, con lo que hemos estado impulsando estos tres años, se sume”, sostuvo en entrevista.

“Gente que quiera el cambio verdadero en México es bienvenida, de todos los partidos, y creo que tenemos gente que viene de todos los partidos que son buenos cuadros, que tienen una capacidad probada y tienen interés en participar, y que estarán llegando. Esteban Moctezuma es una muestra”.

Polevnsky destacó que no es la primera vez que los Moctezuma trabajan con Morena, pues, precisó, el Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, quien fue postulado por el partido, es hermano del nuevo colaborador de López Obrador.

“Los Moctezuma son gente intelectual, muy preparada, muy capaz, y obviamente hay unos que han vivido toda la vida en la izquierda, otros que han estado en el PRI o en otros partidos”, señaló.

“Andrés Manuel lo ha planteando abiertamente, y yo creo que va a seguir llegando gente que vengan de diferentes partidos y van a ser recibidos si son gente que tiene la capacidad, la preparación; hablamos con ellos, nos explican por qué se han separado de los partidos donde han militado, por qué tienen interés en participar con nosotros, y ésa va a ser la pauta”.

¿No importa que Esteban Moctezuma sea presidente de la Fundación Azteca?, se le preguntó.

“No, no hay conflicto en esa parte, porque no es que estamos compitiendo por cuestiones televisivas, nosotros no tenemos una empresa televisiva, no vamos a participar en temas televisivos”, dijo.

Pero, recordando la enemistad entre López Obrador y los dueños de las televisoras..., se le cuestionó.

“Yo espero que las propias televisoras hagan cambios en su forma de percibir la vida, porque creo que estamos en una época en que los cambios son inminentes, no pueden seguir siendo como habían sido hasta el pasado, tenemos que hacer cambios verdaderos, y Andrés Manuel lo ha dicho con toda claridad y nunca ha cambiado su discurso”, replicó.

¿Esteban Moctezuma pidió sumarse?

“Se está sumando como persona, no como canal de televisión”, aseguró Polevnsky.

¿Lo sumó López Obrador o él mismo lo pidió?, se le insistió.

“Se han venido acercando muchísimas personas, son muchas las que tenemos, pero cuando estamos planteando crear un proyecto bien estructurado..., mira, una de las cosas es que ahí está Alfonso Romo, hay muchos empresarios del norte del País que están sumándose al proyecto, creo que muchos empresarios que antes no se habían sumado hoy están dándose cuenta de que la única garantía para acabar con la corrupción y para hacer un cambio verdadero es la que ofrece Morena”, dijo.

¿Y por qué no aceptar alianzas electorales con otros partidos?

“Porque es muy diferente el tema de los partidos al de las personas”, advirtió.

“Ésta debe ser una alianza con las personas, no con los partidos, porque cuando se hacen negociaciones con los partidos, de inmediato empiezan con que ‘yo quiero tantos puestos, tantas senadurías, tantas diputaciones’, entonces la negociación es por puestos, no por proyecto, y así es como no funciona, es lo que queremos evitar, el tema de los cotos de poder, sino que sean personas las que se sumen”, añadió.