Va a cambio de aceite ¡y nace su bebé!

Una mujer dio a luz mientras le realizaban el cambio de aceite a la camioneta de su esposo en una agencia automotriz.



Amanda Sherman, de 24 años, tuvo a su bebé el lunes cuando fue al baño en la agencia de autos #1 Cochran Nissan of South Hills, en los suburbios de Pittsburgh.



Sherman, de 24 años, y la pequeña Heather Lynn, quien pesó 3.5 kilogramos, fueron dadas de alta del hospital Magee-Womens del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC, por sus siglas en inglés), informó el esposo de la mujer, Adam, al periódico Pittsburgh Tribune-Review.



La pareja reside en Harrisville, a casi 96 kilómetros al norte de la agencia.



"Fui a hacer pipí y entonces, no sé, de pronto la tenía (a la niña) en brazos", dijo Sherman, quien añadió que sintió poco dolor o contracciones.



"Grité para pedir ayuda y entró una mujer que dio la casualidad que era enfermera certificada".



La enfermera era otra clienta en la agencia.



Adam Sherman, mientras tanto, hablaba por teléfono con un operador del 911 que lo guió en el proceso de amarrar el cordón umbilical de la bebé con la agujeta de su bota antes de que llegara una ambulancia para llevar a su esposa e hija al hospital.



"No hay palabras suficientes para describir lo excelente que nos trataron", dijo Adam Sherman sobre la agencia de autos. "Todo el mundo acudió a brindar ayuda".



Brett Lewis, el gerente general de ventas de la agencia, dijo no haberle creído a un empleado que le contó sobre el alumbramiento hasta que llegó la ambulancia.



"Todos aquí cuidaron muy bien de ellos y aun así logramos vender algunos autos ese día", dijo Lewis.