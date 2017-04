Usarán casa de Duarte para oficinas públicas en Veracruz

Cd. de México.- Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, firmó un decreto este domingo para expropiar la casa del ex Mandatario estatal Javier Duarte , ubicada en Tlacotalpan.



La oficina del panista informó que esa propiedad fue comprada por el ex Gobernador con dinero público, a través de prestanombres.



A su vez, el Gobierno anunció que el inmueble será utilizado para albergar oficinas públicas.



"Ahora ya es patrimonio del pueblo de Veracruz y será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de la Cultura", indicó Yunes.



En un breve mensaje, Yunes Linares aseguró que la expropiación es un acto de justicia.



"Tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier Duarte y su banda", dijo, "me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo".



Desde el año pasado, se reveló que la casa de Duarte en Tlacotalpan, localizada a orillas del Río Papaloapan, cuenta hasta con un muelle donde presuntamente atracaba su yate millonario.



En octubre de 2016, REFORMA publicó que, a través de uno de sus prestanombres, el ex Mandatario compró en Estados Unidos una lancha italiana Aquariva Super de 790 mil dólares, 9.9 millones de pesos a la cotización de ese año, que estrenó en los festejos de La Candelaria en Tlacotalpan.



El abogado fiscalista, Alfonso Ortega López, convertido en testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR), incluyó dicha propiedad en la lista de inmuebles que fueron adquiridos por Duarte con recursos de procedencia ilícita.



Además, en 2016, se informó que, en esa misma casa , la PGR decomisó dos pinturas de Diego Rivera.