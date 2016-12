Urge Peña a rediseñar modelo de Policía

Cd. de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto urgió a un marco jurídico adecuado para rediseñar el modelo de Policía en México y así atender la demanda ciudadana de seguridad.



"En el México de 2016 no se puede combatir eficazmente con herramientas legales que datan de los 80 o 90", dijo ante el Consejo Nacional de Seguridad .



El Mandatario federal abogó por un modelo policiaco sólido y con criterios homologados para su profesionalización.



Ante Gobernadores, advirtió que en materia de seguridad cada quien debe asumir la parte que le corresponde y cumplir con la obligación de brindar protección a sus comunidades.



El Presidente hizo énfasis en legislar para dar marco de certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.



Peña Nieto también reconoció que el Gobierno federal no está satisfecho con lo que ha hecho en la materia, por lo que llamó a redoblar el paso y no claudicar.