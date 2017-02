Urgen rehabilitación integral del drenaje

Vecinos de la colonia Los Muros denunciaron el foco de infección en que viven desde hace tres años, causado por el agua de drenaje y heces fecales se introducen en sus viviendas, porque la tubería se encuentra azolvada.



Julio Ruiz, habitante del área, señaló que la afectación ha ido creciendo porque no desazolvan el drenaje, que sólo van a darle una arregladita, pero no es suficiente, porque la tubería ha de estar llena de basura y escombros, lo que ocasiona que el agua no continúe con su camino.

“El problema es muy grave, no es nada más la calle, es todo el sistema de drenaje que está en pésimas condiciones, ahorita a los vecinos cuando llueve el agua negra se les mete a sus casas”, dijo.

Destacó que el equipo de bombeo del cárcamo que se encuentra en este sector no funciona, lo que ocasiona que no puedan bombear para sacar todo el líquido que se acumula en la zona baja.

En temporada de lluvias, más de seis casas que están en el sector bajo son las que más sufren, porque el agua al encontrar el paso obstruido en los tubos, se regresa por los registros de las casas, haciendo que estas broten dentro de las mismas, inundándolas con la suciedad que llevan.

Son más de 80 familias de las calles Distrito Federal, Zacatecas y San Luis Potosí, los que sufren por el agua residual que fluye por las arterias y que ingresa en las viviendas.

Yolanda Rodríguez, vecina afectada, manifestó que desde hace tres años tienen que vivir con los fétidos olores, que se hacen más fuertes en temporada de calor, obligándolos a estar encerrados en sus casas por el apeste que cubre a gran parte del sector, por donde fluyen las aguas negras.

“Ya van varios años con este problema de insalubridad, en el que vivimos, que es el agua sucia y el olor insoportable”, dijo.

María García, habitante inconforme, argumentó que sus tres hijos le salieron ronchas en la piel, causado por la bacterias que están en las heces fecales y todo lo que viaja en el drenaje, porque a diario tienen que caminar por esta zona para salir de su propiedad.

Comentó que los médicos no encontraban la causa de la enfermedad, hasta que dedujeron que era por la suciedad que respiraban y pisaban.

Los habitantes pidieron una reparación completa de la tubería y del mantenimiento de cárcamo del lugar, porque con ese equipo pueden hacer que el agua residual no se quede estancada en la zona baja.

Enfermos. Niños, jóvenes y adultos han sufrido de infecciones en la piel por las bacterias a las que se exponen.

Cansados. Vecinos de las calles Distrito Federal, Zacatecas y San Luis Potosí piden reparación del drenaje ante la problemática.

Abiertas. La gran cantidad de agua residual ha hecho que las alcantarillas estén destapada.

Urgen rehabilitación integral del drenaje from Editora Demar on Vimeo.