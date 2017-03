Urgen reactivar el servicio de empleo

Matamoros, Tam.

Pese a que tiene ya varios meses de querer entrar en el programa de trabajo que México tiene con Canadá, ya que aquí no encuentra una oportunidad, Juan Manuel se quejó de que en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo no hay una persona que pueda tomar decisiones y sólo le aconsejan que siga esperando.

Eso es lo que me dicen, asegura, “porque con el cambio de gobierno del estado, el responsable que estaba antes ya se fue y mientras pasa el tiempo, yo sigo esperando a que me atiendan y me apunten para iniciar los trámites”.

Así como él, muchas personas más de oficio soldador y que se encuentran desempleadas, se desesperan porque dicen que a pesar de creer que reúnen los requisitos para ser empleados en Canadá, no hay la forma de que sean tomados en cuenta.

Segovia, que dice tener 32 años, sacó su pasaporte mexicano a mediados del 2016, con vigencia de 1 año y dice que ya sólo le faltan 3 meses para que caduque y si no cumple su propósito de emigrar a ese país para trabajar, tendría que sacar uno nuevo.

“Pero en las veces que voy a las oficinas del Servicio Estatal del Empleo, me informan que aún no hay nada, que siga esperando porque de un momento a otro puede reanudarse el programa o venga a Matamoros alguien que se ocupe de hacer las gestiones que sean necesarias para su reactivación, pero no sabemos cuánto tiempo puede tardar esto”, agregó.

En la entrevista, pide que no se le tomen fotos ni que se publique su nombre completo, porque piensa, con razón, que esto le puede perjudicar, pero de alguna manera quiere manifestar su inconformidad.

“Todavía tengo la esperanza de lograr irme a Canadá para trabajar allá de manera legal con los convenios que hay, por eso voy a seguir picando piedra, a ver si pronto se resuelve esta situación”, dijo en tono inconforme.

NO HAY NADA

En las oficinas del Servicio Estatal del Empleo en Matamoros no hay una persona que pueda proporcionar alguna información respecto a los programas que se espera se pongan en marcha este año.

Lo único que se pudo lograr obtener es que respecto al convenio que hay entre México y Canadá para que este país otorgue trabajo a ciudadanos mexicanos con algún oficio específico, sólo se autorizaron, hace meses, 7 plazas pero que sí se han recibido muchas solicitudes de parte de residentes de esta frontera, principalmente hombres.