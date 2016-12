Urgen parar expansión de Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.





Activistas y académicos demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la revocación del permiso ambiental para la ampliación del Puerto de Veracruz .

En conferencia de prensa, aseguraron que debido a que el proyecto para la Autorización de Impacto Ambiental estaba incompleto y fragmentado, la ampliación del puerto afectará al Sistema Arrecifal Veracruzano.

Explicaron que el proyecto ambiental que presentó la Administración Portuaria de Veracruz a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales omitió aspectos importantes para la conservación del medio ambiente como el descubrimiento de nuevos arrecifes cerca de donde se realizan las obras.

De acuerdo con Leonardo Ortiz, científico de la Universidad Veracruzana, los arrecifes no contemplados son arrecifes no emergidos, especie que no se ven en la superficie del mar, por lo que tampoco estaban considerados en el área del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano.

“Las autoridades no sabían de estos arrecifes que están cerca de la ampliación del puerto, tampoco nosotros, supimos de su existencia por los pescadores de la zona”, indicó el académico.

Los científicos de la Universidad Veracruzana estiman que los arrecifes no emergidos recientemente descubiertos tienen una extensión total de 227 hectáreas de superficie y el más cercano, La Loma, se encuentra a 495 metros de las obras de ampliación.

Horacio Pérez, también de la casa de estudios veracruzana, afirmó que una de las principales afectaciones para el Sistema Arrecifal Veracruzano de las obras de ampliación del puerto será que los desperdicios enterrarán a los arrecifes.

“Tenemos estos nuevos arrecifes que no están protegidos, están cerca de la ampliación del puerto, que se verán dañados por la sedimentación y que no están considerados dentro de los permisos ambientales”, sostuvo.

Además, Francisco Xavier Martínez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que el proyecto ambiental que presentó la Administración Porturaria de Veracruz se dividió en 14 partes y no se presentó integralmente, como lo marca la ley.

“Nadie duda de la importancia que pueda tener para el Estado de Veracruz estas obras de la ampliación del puerto, pero tenemos un proyecto que no tuvo contemplado todos los aspectos ambientales que se debieron estudiar”, aseguró.

Informó que por ello el Cemda presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Quinto del Municipio de Veracruz.

“Tendría que revocarse la autorización de impacto ambiental, tendrían que ser vueltas a evaluar porque no fueron evaluadas integralmente”, expuso Martínez.

Criticó que el Juzgado Quinto desechó el amparo debido a que de acuerdo con el juez, el hecho no es de interés para la sociedad veracruzana.

“Es muy preocupante que ese sea su argumento”, lamentó el activista.