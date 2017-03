Urgen más elementos de Tránsito en Altamira

Altamira, Tam.

La delegación de Tránsito de Altamira tiene un déficit de 90 elementos, por lo que se promueven las vacantes para que interesados presenten los estudios de evaluación. A la fecha existen 15 prospectos en este proceso, aseguró el contralor municipal, José Luis Carreón, sin embargo se está dando prioridad a que los elementos que ya están laborando se certifiquen.

Así lo dio a conocer el contralor municipal José Luis Ortiz Carreón, quien puso de manifiesto que es importante que la corporación cuente con elementos debidamente certificados.

Indicó que hay 15 personas que están en proceso de certificación y en caso de que resulten aprobados, inmediatamente se les contrataría para que forme parte de esta corporación.

Precisó que también un grupo de 15 elementos se presentarán en el C4 a realizar los exámenes de control y confianza, “ahorita les estamos dando a la prioridad a los elementos que ya tenemos para que se certifiquen”.

En cuanto a los prospectos, el Contralor Municipal precisó que hay entre 10 y 15 personas que han mostrado interés por formar parte de esa corporación, y reconoció que en muchas de las ocasiones el salario que tienen no es muy gratificante, por ello del rechazo, “ellos perciben unos 2 mil 500 pesos quincenales y no cuentan con seguros de vida. Desde la administración anterior están así. No habían tenido su seguro.

Sin embargo señaló que a la falta de un seguro de vida, la administración municipal se hace cargo de cualquier gasto en caso de que llegarán a fallecer o a sufrir alguna lesión que obviamente a que dejen de trabajar.

Refirió Ortiz Carreón que actualmente la corporación tiene un déficit de 90 elementos use pretende cubrir con estas vacantes lo antes posible.