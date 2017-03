Urgen a conseguir más recolectores

“Tenemos que resolver este problema de forma rápida y eficiente porque la ciudadanía no puede seguir padeciendo por ello. Nos han dicho que en algunas colonias el camión tarda, o no pasa, eso no puede seguir sucediendo”.

Expresó que los ciudadanos califican como deficiente el servicio que se presta sin embargo, como ayuntamiento estarán trabajado para contar con más unidades, pero sobre todo, para garantizar el servicio.

“Tengo entendido que ya existe un calendario de rutas por donde los camiones estarán pasando, sin embargo esto no puede hacerse si no hay camiones recolectores”.

De ahí expresó que como cabildo, estén buscando el mecanismo para que el municipio pueda tener más camiones y de esta forma solucionar el problema tan grave que se tiene con la recolección de basura.

“A todos nos interesa que este servicio se de con eficiencia porque comentaban algunos ciudadanos que tienen hasta 15 días en que no se brinda el servicio en sus colonias, esto genera otro tío de problemas y es lo que queremos evitar”.