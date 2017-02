Urge la Canaco a Profeco verificar venta de gasolina

Matamoros, Tam.

Existe un gran vacío de la Procuraduría Federal del Consumidor en las gasolineras de la ciudad que venden la Magna a 12.89 pesos el litro, ya que estas están abusando de las personas que acuden a cargar, condicionándoles que compren aditivos de lo contrario no les surten, aseguró Julio Ávila Coronado.

El secretario de la Cámara de Comercio local, indicó que las personas que llegan a comprar gasolina con botes, no llevan los adecuados y no están midiendo el peligro, ellos solamente están vendiendo que es lo que les interesa.

“Hay una norma en donde se indica que la gasolina se puede vender en yogas siempre y cuando sea la adecuada para hacerlo, que cumple con las medidas de seguridad, pero en estas gasolineras no les importa y venden hasta en galones de agua”, dijo.

Destacó que la Profeco debería hacer verificaciones y operativos constantes en estas gasolineras que se están aprovechando de la necesidad de la ciudadanía, sin embargo, no se están haciendo y esto puede provocar un serio accidente.

“Muchos automovilistas se quedan sin gasolina mientras están haciendo fila en estas estaciones de servicio y otros antes de llegar, esto es entendible pues se hacen filas de más de 3 horas en ocasiones”, manifestó.

Indicó que sin embargo, estas estaciones de servicio no están tomando en cuenta las medidas de seguridad y la Profeco no está haciendo nada al respecto, avalados en que no hay denuncias formales, pero las evidencias están a la orden del día, concluyo el secretario de la cámara de comercio local.