Un segundo mexicano regresa su Visa

Luego de que la sonorense, Alma Rosa Siller, renunciara a su visa de turista de Estados Unidos, otro mexicano se unió a la lista, regresó el documento y le envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump.

El mexicano Antonio Piña compartió que fueron sus principios morales y sus valores los que lo llevaron a tomar esta decisión.

“YA HICE LO QUE YO TENÍA QUE SER COMO HUMANO, TOMÓ ESTA DECISIÓN EN CUMPLIMIENTO EN MIS PRINCIPIOS UNIVERSALES Y COMO NATURAL ORGULLOSAMENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA”, DIJO PIÑA.Al entregar la visa, elaprovechó para redactar una carta dirigida al presidente Donald Trump en donde expresó su inconformidad ante las nuevas políticas que ha implementado.

“Podemos tener diferente color de piel, somos hermanos todos. Ósea, al final de cuentas, somos seres gregarios, nos necesitamos todos”, concluyó Antonio.

Mediante éste escrito le informo mi decisión de regresar a Uds. mi Visa o permiso de ingreso a su país, # *********** con fecha de expiración 06/JAN/2021, que al final describo de manera fotográfica, documento propiedad de su gobierno que Uds. tuvieron a bien otorgarme.

Tomo esta decisión en cumplimiento a mis principios universales, y como natural orgullosamente de la República Mexicana, y de esta forma pacífica, manifiesto mi inconformidad con las políticas adoptadas de su nuevo presidente Sr. Donald Trump hacia un país vecino y amigo, como la historia lo ha demostrado.

Ahora bien repito que me duele tomar esta decisión, porque dejo también en su país el recuerdo de mi primer infantil amor, así como gratos recuerdos de amistades y personas, algunos ya fallecidos como Mr. Rodney Gale Hallman (que fue mi segundo padre), y otras que han sido muy significativas en mi vida, a quienes les debo enseñanzas, consejos, cariño, altruismo, y Gracias a Dios, nada de dinero, igualmente no menciono sus nombres para no causarles algún problema, a ellos todo mi agradecimiento y cariño por ayudarme a hacer menos pesado mi trayecto de vida por éste hermoso planeta.

Así como también grandes personajes que han sido de inspiración en mi actuar de la vida, a quienes admiro profundamente por sus acciones y congruencia del hablar a los hechos, son Abraham Lincoln (Republicano) John F. Kennedy (Demócrata) y recientemente al Sr. Barack Obama, describir lo que hicieron sería repetir lo que muchos de Uds. ya conocen.

Seria ingrato de mi parte no agradecer también a aquellas personas que aunque desconocidas me brindaron un buen trato que fue la mayoría de las veces, en mis visitas a USA, autoridades diversas, como de migración y de aduanas, en mis ingresos a su país, ya sea de tránsito o para disfrutar unas vacaciones, personas civiles en los hoteles, restaurantes, etc.

Lugares bellos, en diferentes estados de toda la unión americana, como Tucson, ni se diga de esos fabulosos shows de las Vegas, sus obras de ingeniería, y en cada lugar que me hospedé, y sabedor de la importancia del vital compuesto, les cuide el agua de sus hoteles y sus toallas (como decían del Sr. Henry Kissinger).

Voy a extrañar la calidad de sus productos made in USA, sus comidas, platillos típicos de cada región, Jamones de Farmers John, el vino de Napa Valley, hasta las hamburguesas, en fin.

Lo hago porque creo firmemente que, ante la situación que se avecina para mi querido México , los mexicano s nos uniremos no solo la población civil, sino también nuestros gobernantes harán lo mismo y en un esfuerzo conjunto, por fuerza mayor hacerle frente común con hechos, no solo de palabras, a los grandes males que actualmente al interior del país nos aqueja, y los que están por venir, urgentemente hacerlo en beneficio de las generaciones venideras.

Necesitamos los habitantes de éste hermoso planeta hacer nuestro trabajo, que es una gran responsabilidad como ciudadano, mientras estemos en éste planeta del exilio, o ciudad del hombre, según el pensamiento Agustiniano, y con esto provocar en los humanos a que piensen, razonen y actúen con responsabilidad, porque lo que uno piensa y hace, nos repercute a todos, sea para bien o para mal.

Despertar conciencias, y provocar raciocinio, no podemos seguir igual.

Espero algún día, poder tener la oportunidad de volver a solicitar el permiso correspondiente de ingreso a su país.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.

Nicolás Antonio Piña Páez.

