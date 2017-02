Un respiro para Valeria de 4 meses de nacida

Monterrey, México (09 febrero 2017).- Por una cardiopatía congénita, Valeria Jocabed Sosa Arellano ha sido sometida a cinco cirugías, dos de ellas a corazón abierto... Ella sólo tiene cuatro meses de nacida.

Su mamá, Vanessa Soto, de 27 años, ya tenía todo listo para recibirla en su hogar en la Colonia Jardines del Río, en Guadalupe.Compró la bañera, algunos juguetes, la ropita y hasta una carreola para su hija, pero las primeras palabras que la joven madre escuchó de los médicos el día del alumbramiento, el pasado 28 de septiembre, trastocaron sus planes."Si no se opera, la bebé corre el riesgo de morir", recuerda.Así comenzó un camino con altibajos en la salud de esta bebé, quien bajo el cuidado intensivo de un amplio equipo interdisciplinario en el Hospital Universitario, ha demostrado que se puede ir en contra de los malos pronósticos.Dentro de la gravedad de su estado de salud, los especialistas que la atienden en el área de medicina crítica pediátrica la reportan estable.Incluso, en algún momento podría ir a casa, en donde la esperan también sus abuelos maternos, aunque para ello necesita de un ventilador portátil que la ayude a seguir respirando y para el que su joven mamá busca recursos.1 UNA BEBÉ FUERTECon un embarazo de alto riesgo, Vanessa, quien por problemas económicos dejó trunca su carrera de Derecho, cuenta que fue abandonada por su esposo cuando apenas tenía dos meses del embarazo de alto riesgo deLa bebé iba a nacer en el Hospital Materno Infantil, pero gracias al apoyo de una amiga, pudo atenderse en el Ginequito. Vanessa se dedica a la venta de cosméticos.A las pocas horas de nacer, los médicos tuvieron que hacerle aestudios inmediatamente, ya que tenía problemas para respirar. Al siguiente día, la pequeña ya estaba en camino al Hospital Universitario, donde cuentan con el equipo especializado para atender su padecimiento.A la bebé le detectaron drenaje venoso anómalo infracardiaco total, cardiopatía congénita poco frecuente caracterizada por la ausencia de conexión directa entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda.Desde entonces,está en el quinto piso del HU, donde se atiende a recién nacidos y lactantes con padecimientos graves, traumatismos y quemaduras, explica el intensivista pediatra Arturo Garza Alatorre, jefe del área.Es un centro de referencia regional en el tratamiento y cirugías de cardiopatías congénitas."Su corazón no mandaba toda la sangre al cuerpo", comenta el especialista.Y aunque la pequeña salió adelante de esa primera cirugía, los problemas respiratorios continuaban. Estudios más profundos indicaron que presentaba también una complicación muy grave: estenosis (estrechez) de las venas pulmonares."Se platicó el pronóstico con la mamá y tomamos el reto, se operó y la paciente salió adelante de esa cirugía también", comenta.Cinco cirugías en total en cuatro meses, entre ellas una traqueostomía para facilitar su respiración, suena muy fuerte para una bebé, pero la experiencia médica y la fortaleza dehan hecho que ella salga adelante poco a poco."Valeria ha sido muy fuerte, ha superado los diagnósticos", comenta la mamá. "En varias ocasiones me decían los médicos que no se lo explicaban. Ellos tenían un diagnóstico yse los cambiaba".2 TOCANDO PUERTASVanessa solamente puede estar con su hija tres horas al día. Durante cuatro meses el Hospital Universitario ha sido prácticamente su casa.Las veces que se despega del lugar es para descansar y asearse en la posada que el DIF estatal tiene ahí o salir a vender sus productos de belleza y juntar algo de dinero.De carácter fuerte y ecuánime, esta mujer va de un lado a otro tocando puertas recaudando el dinero que necesita para comprar el ventilador especial quenecesita para ser dada de alta."Con cuatro meses en el hospital, la bebé se ha ido habituando a un respirador y ha sido difícil deshabituarla", explica Garza Alatorre."Se les llama pacientes dependientes de tecnología o dependiente de soporte ventilatorio. Logramos quitarle el respirador por momentos y ella respira, pero se fatiga y al fatigarse consume mucha energía y no se nutre".Valeria pesó al nacer 2.9 kilos. Actualmente llega a 3.5.El ventilador permitiría que la mamá sea capacitada para que atienda a la pequeña en su casa. Se buscaría normalizar su estado. El aparato tiene un costo de 132 mil pesos.Vanessa ha pedido ayuda a Bienestar Social del Estado, a Cáritas de Monterrey, al Congreso del Estado e incluso le ha escrito al Gobernador Jaime Rodríguez a su cuenta de Facebook.Asegura que no ha recibido respuesta y el tiempo apremia.Por eso creó una página de Facebook (Tocando 2000 Mil Corazones Para) para informar de la situación de su hija. También organiza rifas y planea acercarse con los clubes de futbol regios para botear en los estadios.3 MUJER DE FETres intensivistas, seis residentes, dos cardiólogos, dos cirujanos, un nutriólogo, un inhaloterapista y enfermeras especializadas en el manejo de niños graves han estado a cargo del progreso de"El pronóstico es difícil de decirlo", señala Garza Alatorre. "Hay la posibilidad de complicarse al depender de la tecnología. Tiene una traqueostomía, que no es sencillo."Hay que tener calma, paciencia. Aquí se operan desde recién nacidos y hemos tenido éxitos en patologías o enfermedades que en algunas otras instituciones no salen adelante".Cuando su hija sea dada de alta, Vanessa deberá hacer cuentas con el Seguro Popular, que al momento ha costeado más de 1 millón de pesos en el tratamiento de su hija.Por ahora, lo más urgente es el ventilador.Agradecida con el Hospital Universitario, la joven es una mamá con una fe a toda prueba."Todos los días tengo mi momento de oración con Dios, sin Él no somos nada. Él nos ha sustentado y la gente que nos ha apoyado también ha sido bendecida. Creemos que Dios está también de esta manera".Para ayudar- Bancomer- Jeimmy Vanessa Arellano Hernández- Número de cuenta 2878471614- CLABE Interbancaria 012580028784716142