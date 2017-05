Una mujer de 64 años da a luz a gemelos

El varón pesó 2.4 kilos y la niña 2.2 kilos.



El director del Hospital Recoleta , Enrique Martín dijo que el parto se realizó mediante cesárea y que los gemelos están "perfectamente sanos''.



El Diario de Burgos informó que la mujer fue madre primeriza a los 58 años, pero que su hija está a cargo de las autoridades locales desde 2014 porque no iba a la escuela ni estaba bien cuidada.



La española quedó embarazada por segunda vez mediante fertilización in vitro en Estados Unidos. Sólo se le ha identificado por sus iniciales, M.I.A.



Martín confirmó que el hospital estaba hablando con la oficina regional de servicios sociales para asegurarse de que la mujer tenga los recursos y pueda cuidar a los recién nacidos. Pero el médico dijo que estaba orgulloso del logro de su equipo, para proveer una respuesta médica apropiada a una "situación difícil''.



"Se presentó embarazada de cuatro meses a las puertas del hospital y no podíamos hacer otra cosa que encarar la situación y actuar'', dijo el médico.



En España, las leyes no establecen límites legales de edad para la reproducción asistida, pero la Sociedad Española de Fertilidad desalienta el tratamiento para mujeres mayores de 50 años.



El año pasado, una médico de 62 años que se especializa en tratamientos in vitro, en la ciudad de Lugo, en el noroeste de España, apareció ante las cámaras sosteniendo a su tercer bebé.



Lina Álvarez se convirtió en un símbolo para muchas mujeres, a las que animó a seguir su ejemplo, pero ella también fue blanco de críticas, ya muchas personas consideran que una mujer de su edad es incapaz de cuidar bebés adecuadamente.



Los críticos han dado como ejemplo el caso de Carmen Bousada, de 67 años, quien pagó a una clínica de fertilidad estadounidense para que le ayudaran a quedar embarazada y murió de cáncer en el 2006, tres años después de dar a luz a mellizos. Los niños ahora están bajo la tutela del sobrino de la mujer de Cádiz, de acuerdo con reportes de la prensa local.