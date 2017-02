Ubican plazas públicas en condiciones lamentables

Continúan apareciendo plazas públicas en condiciones lamentables en las que para desfortuna de los niños, los juegos infantiles ya desaparecieron en parte o simplemente representan un peligro utilizarlos.



Una de ellas es la Tres Picos ubicada en la calle del mismo nombre ubicada en la colonia INFONAVIT Sector Lomas.

Ahí solamente hay un fuego metálico en buenas condiciones, los restantes ya no están como son los columpios. Solamente de ellos quedaron los tubos y las cadenas que están enrolladas en una parte del metal.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades del municipio expresando su confianza en que la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez a la mayor brevedad posible enviará las cuadrillas de Servicios Primarios para que empiecen a resolver el problema.

Otra de las carencias que tienen es la falta de alumbrado público. Varios postes no tienen lámparas o sencillamente las que hay no encienden, por lo que las familias no pueden acudir al lugar más que por algunas horas porque llegando la noche se retiran a sus hogares por temor a ser objeto de un atraco.

Sólo uno. Único juego metálico que está en buenas condiciones.