Tupac Shakur serán parte del Salón de la Fama

La cantante Joan Baez , las bandas británicas de rock Yes y Electric Light Orchestra , y las estadounidenses Pearl Jam y Journey fueron los otros elegidos para ingresar en el 2017, pero la estrella del pop Janet Jackson resultó excluida una vez más, dijo el Salón de la Fama del Rock and Roll.



Shakur murió a los 25 años en un tiroteo en Las Vegas en 1996 que aún está sin resolver, un incidente que aumentó su fama.



El rapero nacido en Harlem, que cantaba sobre la desigualdad social y los problemas de las personas de raza negra, es considerado como una de las voces más influyentes en el hip hop.



Hay documentales, películas y un musical de Broadway sobre el artista.



Shakur fue elegido en su primera nominación. El grupo de rap N.W.A. ingresó en el 2016 como la quinta banda de hip hop en ser votada.



Para ser elegibles a una nominación, los artistas deben de haber lanzado su primera grabación 25 años antes. Son votados por aficionados a la música y 900 expertos de la industria. La ceremonia de ingreso para el 2017 se llevará a cabo en Nueva York el 7 de abril.



Baez, de 75 años, fue una voz de protesta en la tumultuosa década de 1960, siendo una de las primeras artistas en promocionar las canciones de Bob Dylan y cantar en el festival de Woodstock de 1969.



Su interpretación de la tradicional canción "We Shall Overcome" a inicios de la década de 1960 se volvió un himno del movimiento por los derechos civiles.



Jackson, de 50 años y la artista más joven de la familia Jackson, es una de las cantantes de pop más conocidas del mundo pero aún espera su ingreso al Salón de la Fama. Este año fue su segunda nominación, pero terminó nuevamente fuera de la lista.



Las bandas Yes y Electric Light Orchestra fueron éxitos de las décadas de 1970 y 1980 con sus álbumes conceptuales y elaborados escenarios, mientras que la banda de grunge Pearl Jam fue un ícono de la música en la década de 1990.



El grupo Journey, de San Francisco, ha mostrado ser una de las bandas de rock/pop más comerciales con éxitos en varias generaciones como "Don't Stop Believin'" y "Faithfully".