'Tuca' ya espera al peruano Advíncula

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, quiere seguir incrementando el nivel de su equipo, por lo que ya está esperando el arribo del refuerzo peruano Luis Advíncula .



Para el "Tuca", sólo falta el tema administrativo para la llegada del lateral derecho, quien arribaría los siguientes días.



"La intención de mi directiva en el plan deportivo siempre es darme las mejores oportunidades de elegir aquel once que inicia y entre mejores jugadores tenemos, la competencia se incrementa.



"Habla también de que no estamos durmiendo en las cosas que hemos logrado, queremos hacer mejores cosas para dar satisfacción a nuestra gente y nosotros estar orgullosos", dijo el "Tuca".



Ferretti agregó que si por él fuera ya quisiera tener a Advíncula en los entrenamientos, sin embargo, tiene que esperar por los trámites que requiere cada jugador extranjero que llega al futbol mexicano.



"Tengo que esperar las cosas administrativas. Ojalá sea lo más pronto posible, pero está fuera de mi campo. Yo quisiera que ya estuviera, pero tengo que dar el tiempo para que llegue", expresó.



Advíncula jugó el último semestre en el Newell's Old Boys de Argentina y previamente tuvo un paso por el futbol de Turquía y la Selección de Perú.