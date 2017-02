Trump tuiteó la historia de filtraciones ilegales que salen de Washington

Esas son sus primeras declaraciones desde la renuncia de su asesor de Seguridad Nacional , Michael Flynn, por desinformar al Gobierno sobre negociaciones que tuvo con autoridades rusas.



"La verdadera historia aquí es ¿por qué hay tantas filtraciones ilegales que siguen saliendo de Washington ? ¿Seguirán estas filtraciones mientras lidio con N. Corea, etc.?''.



Pyongyang hizo una prueba de un misil el fin de semana mientras el Presidente de Estados Unidos estaba en su casa de descanso en Florida, como anfitrión del Primer Ministro japonés Shinzo Abe.



A su vez, los demócratas quieren investigar la relación de Trump con Rusia y también quieren saber cuándo se enteró el Presidente de que su consejero de Seguridad Nacional había discutido las sanciones estadounidenses con un diplomático ruso.



"El pueblo estadounidense merece conocer toda la extensión del control financiero, personal y político de Rusia sobre el Presidente Trump y lo que eso significa para nuestra seguridad nacional '', dijo en un comunicado la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Por su parte, la asesora presidencial Kellyanne Conway comentó al programa Today de NBC que Flynn renunció al cargo ya que mintió al vicepresidente y a otros funcionarios por sus contactos con Rusia.



Conway agregó que la situación se volvió insostenible.



Acusa Rusia paranoia de EU



Los legisladores rusos reaccionaron con consternación y enfado ante la renuncia de Flynn.



Dijeron que era una señal de que la Casa Blanca se mueve con la misma paranoia hacia el Kremlin que presidencias anteriores.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a efectuar declaraciones y comentó a los periodistas que la partida de Flynn es un asunto interno de Estados Unidos.



La dimisión de Flynn se suma a las dudas que surgen sobre Trump entre los funcionarios rusos después de la euforia inicial respecto a que su presidencia inauguraría una nueva era en los lazos con Estados Unidos luego de años de enfrentamiento con Barack Obama.



Las relaciones de Trump con el Presidente ruso Vladimir Putin se observan muy atentamente ante las acusaciones de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos respecto a que el Kremlin interfirió en las elecciones de noviembre para ayudarlo a ganar.



Trump elogió repetidas veces a Putin durante la campaña.



Sin embargo, ambos líderes aún no han acordado una fecha para su primera reunión y Estados Unidos no ha atemperado las críticas o flexibilizado las sanciones por el papel de Rusia en el conflicto de Ucrania.