Trump se enfrenta con New York Times en Twitter

Donald Trump esta mañana escribió un tuit por enésima vez contra el periódico New York Times y los señala como realizadores de noticias falsas.

Su queja reciente es por un artículo de el mismo medio donde tocaron el tema de la relación de Trump con el presidente de China, Xi.

‘’La falla de @nytimes hace grandes noticias falsas, diciendo: "Mr.Xi no ha hablado al Sr. Trump desde el 14 de noviembre." ¡Hablamos largamente ayer!’’

The failing @nytimes does major FAKE NEWS China story saying "Mr.Xi has not spoken to Mr. Trump since Nov.14." We spoke at length yesterday!