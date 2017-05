Trump se dice ‘maltratado por prensa’ estadounidense

Hartford, Connecticut

El presidente Donald Trump optó ayer por guardar silencio sobre la revelación de que buscó detener la investigación sobre la posible colusión entre miembros de su campaña y funcionarios rusos, pero sugirió que es objeto del maltrato de la prensa estadunidense.



“Vean la manera como he sido tratado últimamente, especialmente por la prensa”, dijo el mandatario al pronunciar el discurso principal de la graduación de la nueva clase de cadetes de la Academia de la Guardia Costera en el puerto de New London Connecticut, al sureste de esta ciudad.

En su exhorto a los cadetes para cumplir con sus nuevas responsabilidades sin importar los retos por delante, Trump aseguró que ningún otro político en la historia del país, “ha sido tratado peor o de manera más injusta” que él.

“No dejen que los echen abajo. No pueden dejar que los críticos y quienes lo niegan todo obstaculicen el camino de sus sueños”, dijo el mandatario, acompañado por el secretario de Seguridad Interna (DHS) John Kelly.

Trump prometió a los cadetes que la lucha de su presidencia será a favor de quienes menos tienen, “de los olvidados”, indicando que “yo no fui electo para servir a la prensa de Washington”.

Más allá de esos comentarios, el mandatario no hizo alusión alguna a la revelación hecha este martes por el diario The New York Times en el sentido de que pidió al entonces director del FBI, James Comey, detener la investigación en torno a su exasesor de seguridad Michael Flynn.

Flynn fue despedido por Trump en febrero pasado, después de revelarse que mintió al vicepresidente Mike Pence sobre los alcances de una conversación que sostuvo con el embajador ruso ante la Casa Blanca, Sergei Kilsyak.

La Casa Blanca emitió la noche del martes un comunicado negando la veracidad del reporte del diario neoyorquino, basado en un memorando escrito por el propio Comey después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca, un días después del despido de Flynn.

El silencio del mandatario en torno a esta revelación fue notorio debido a su tendencia habitual de refutar, negar y atacar aquellos reportes de prensa desfavorables en apariciones públicas, o a través de Twitter, su herramienta preferida de comunicación.