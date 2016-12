Trump promete prohibir la entrada a todos los musulmanes

Durante una breve comparecencia ante la prensa en su residencia de Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida, un periodista preguntó al próximo Mandatario si reconsideraría su propuesta tras el ataque a un mercado navideño de Berlín, del que se considera sospechoso a un yihadista.



"Usted conoce mis planes", respondió Trump, al señalar que dicho ataque, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico (EI), le había dado la razón.



"Todo el tiempo he demostrado que tengo razón. Cien por ciento correcto. Lo que está sucediendo es vergonzoso".



"El Presidente electo ha sido claro en que suspenderemos la admisión de aquellos que provengan de países con altos índices de terrorismo y en que se aplicará un procedimiento de revisión estricto a quienes busquen ingresar, para proteger las vidas de estadounidenses'', agregó el portavoz Jason Miller.



Los funcionarios encargados de la transición no comentaron sobre si Trump podría además impulsar la prohibición general a musulmanes, pero la propuesta aún se encuentra en su web de campaña.



El EI se atribuyó el ataque perpetrado el lunes en Berlín, en el que murieron 12 personas y resultaron heridas 48.



Por otra parte, el Gobierno anulará una política iniciada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 de llevar un registro de inmigrantes varones, en su mayoría de países musulmanes.



La decisión de eliminar el Sistema Nacional de Registros de Entradas y Salidas ocurre en momentos en que aumentan los temores de ataques terroristas internacionales y la amenaza de Trump.



El sistema de registro había sido criticado como un intento de vigilar a la gente solo por tener cierta raza o religión.



El Gobierno no ha usado el programa desde 2011.