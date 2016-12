Trump piensa en un texano como embajador en México

Dallas, Tx.- Toby Neugebauer , un financiero multimillonario de Texas de 45 años de edad, está siendo considerado por el presidente electo Donald Trump para ser designado como nuevo embajador en México, reveló hoy el periódico The New York Post.

Hijo del excongresista republicano Randy Neugebauer, Toby Neugebauer , es cofundador de la compañía Quantum Energy Partners, y citado por el Post dijo que apoya el refuerzo de la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Si se me pide que lo haga, lo vería como un acto de servicio”, dijo sobre una eventual designación en la embajada estadounidense en el vecino país.

De acuerdo con el diario neoyorquino, “una fuente cercana a la transición de Trump”, calificó a Neugebauer como un contendiente superior para el cargo en la Ciudad de México.

El vocero del equipo de transición de Trump, Jason Miller, minimizó el reporte del Post en una reunión con reporteros este lunes.

“No he oído que su nombre haya sido mencionado para esa posición, pero es cierto que no he hablado de la embajada con el equipo que está trabajando en todos esos”, manifestó Miller.

Neugebauer es el segundo nombre que surge en los últimos 10 días como posible candidato a ser designado como embajador en México.

El pasado 9 de diciembre el periódico The Washington Post informó que el empresario hispano Albert Zapanta, presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, encabezaba la corta lista de Trump para presidir la citada embajada.

Neugebauer respaldó a Trump un día después de que el senador Ted Cruz abandonara sus aspiraciones presidenciales.

Durante las primarias republicanas, donó 10 millones de dólares al Comité de Acción Política o Súper PAC “Keep the Promise II”, constituido para apoyar a la candidatura de Cruz, pero luego retiro nueve millones al tener diferencias con los administradores sobre cómo sería gastado ese dinero.

Neugebauer también ha sido un destacado partidario del exgobernador Rick Perry, quien fue nombrado secretario de energía la semana pasada por Trump. Neugebauer donó más de 100 mil dólares a Perry en elecciones anteriores.

El post informo que Neugebauer tiene conexiones en México que podrían ayudar en su trabajo en caso de ser designado embajador e indicó que su mejor amigo en ese país es el editor de periódicos Alejandro Junco, cuyo Grupo Reforma es uno de los conglomerados de medios más poderosos de Latinoamérica.

Toby Neugebauer.