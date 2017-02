Trump nomina a hispano como secretario del Trabajo

Washington DC, Estados Unidos.- Donald Trump nominó al abogado hispano Alexander Acosta para encabezar el Departamento de Trabajo.

Lo anterior tras la renuncia de Andrew Puzder a optar a ese cargo.



El Presidente de Estados Unidos hizo desde la Casa Blanca el anuncio de la nominación de Acosta, hijo de migrantes cubanos, ex miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y quien, de ser confirmado por el Senado, será el primer hispano del Gabinete.



"Él ha tenido una trayectoria tremenda. Creo que él será un grandioso Secretario de Trabajo", dijo Trump al anunciar la nominación de Acosta durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



Acosta no estaba presente durante el anuncio.



Trump resaltó que Acosta ya ha salido victorioso en el pasado de las audiencias en el Senado para confirmarse en un cargo.



Nacido en Miami, Florida, Acosta es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Harvard.



Acosta fue miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, trabajó como abogado en la División de Derechos Civiles durante el Gobierno del ex Presidente George W. Bush y, más recientemente, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU).



Paradójicamente, Acosta, según Univision, ha sido un activo defensor de los derechos civiles de minorías, especialmente de los musulmanes, en momentos en que el nuevo Gobierno intenta implementar medidas migratorias restrictivas contra países que profesan esa religión.



En 2011, testificó ante el Congreso defendiendo las libertades religiosas y de expresión. Destaca también su intervención cuando se le prohibió a una niña llevar su hiyab o velo musulmán en una escuela.



Otro elemento destacado es que la FIU es una de las universidades del país que más ampara a estudiantes dreamers protegidos por DACA.



Andrew Puzder retiró este miércoles su candidatura a dirigir el Departamento de Trabajo tras las numerosas críticas recibidas por parte de senadores republicanos y demócratas por su historial empresarial y personal.



De 66 años, Puzder tenía previsto comparecer en una audiencia de confirmación hoy ante el Comité de Salud y Educación del Senado.



Su decisión se produjo después de que líderes republicanos en el Senado recomendaran a la Casa Blanca retirar la nominación de Puzder debido a que no contaba con los votos necesarios para que se aprobara su designación.