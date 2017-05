Trump escribe en Twitter sobre filtraciones y Wall Street

El presidente Donald Trump advirtió hace unas horas en Twitter que aquellos que difundan información clasificada serán atrapados.

Además dijo que: "La Bolsa alcanzó nueva marca y tiene su mejor racha ganadora en décadas. Gran nivel de confianza y optimismo - ¡incluso antes de dar a conocer el plan fiscal!".

Después tuiteó: "Filtrar, e incluso la filtración ilegal de información clasificada, ha sido un problema en Washington por años. ¡El fracasado @nytimes (y otros) deben disculparse!".

En otro mensaje, dijo que "el reflector finalmente está puesto sobre los filtradores de baja calaña,¡ellos serán atrapados!".

Donald Trump celebró las ganancias en Wall Street y dijo que es gracias a una era de "confianza y optimismo".

Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism - even before tax plan rollout! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017