Trump dice que Estados Unidos debe “expandir su capacidad nuclear”

En 140 caracteres en Twitter, su red social favorita, Donald Trump anunció este jueves un posible giro a décadas de política nuclear en Estados Unidos. El presidente electo escribió en un mensaje breve y ambiguo que la primera potencia mundial debe “reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nuclear es”.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016