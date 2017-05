Trump despide a la primera afroamericana en ocupar puesto de mayordomo en la Casa Blanca

Angella Reid, la mujer que hasta este jueves supervisaba todas las actividades y logísticas de la zona residencial de la Casa Blanca, ha sido despedida este viernes. Reid era la gerente de la vivienda que ahora ocupa Donald Trump desde 2011, cuando la fichó el Gobierno de Barack Obama de su empleo en el grupo de prestigiosos hotels Ritz-Carlton. La Casa Blanca no ha ofrecido ninguna explicación de su decisión de prescindir de Reid, cuyo puesto sólo ha cambiado de manos nueve veces desde el comienzo del siglo XX. Casa Blanca, se limitó a reconocer el trabajo de la mayordomo pero no dio explicaciones sobre la decisión. “Ya no trabaja en la Casa Blanca. Hemos cerrado la situación en buenas condiciones y le deseamos todo lo mejor y esperamos cosas fabulosas para ella en el futuro”, afirmó Sanders. E intentó defender la decisión indicando que “no es raro que cuando hay un cambio en el presidente también haya un cambio de empleados”. “No es más que eso”, concluyó Sanders. Durante la rueda de prensa este viernes, Sarah Huckabee Sanders, una portavoz de la, se limitó a reconocer el trabajo de lapero no dio explicaciones sobre la decisión. “Ya no trabaja en la Casa Blanca. Hemos cerrado la situación en buenas condiciones y le deseamos todo lo mejor y esperamos cosas fabulosas para ella en el futuro”, afirmó Sanders. E intentó defender la decisión indicando que “no es raro que cuando hay un cambio en el presidente también haya un cambio de empleados”. “No es más que eso”, concluyó Sanders. El diario The Washington Post llamó a Reid, la primera mujer y la segunda persona afroamericana en ocupar ese puesto, para obtener su testimonio pero ésta prefirió delegar las explicaciones a la Casa Blanca. El empleo que ocupaba hasta este jueves concierne la administración y organización de cocineros, asistentes domésticos, electricistas y decoradores, entre muchas otras tareas. También consulta de cerca con la familia presidencial acerca de gustos y preferencias sobre el estado de la residencia. Reid, cuya relación con los Obama era buena, tenía ciertas diferencias con algunos de sus empleados, según el Post. “Para los trabajadores tenía mano dura”, explicó un exempleado de la Casa Blanca.