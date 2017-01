Trump cuestiona de nuevo la autoría rusa de los ciberataques

“Quiero que estén seguros de ello, porque es una acusación bastante grave y quiero que estén seguros”, dijo Trump, quien volvió a recordar el “desastre” que provocaron las falsas acusaciones de inteligencia sobre armas de destrucción masiva que llevaron a la guerra de Irak. “Se equivocaron, así que quiero que estén seguros”, insistió Trump que, crípticamente, aseguró además tener información que otros no manejan.

“Sé mucho sobre pirateo informático. Es algo además que es muy difícil de probar, así que podrían ser otros” los responsables de los ciberataques , dijo Trump, retomando un argumento que ya ha usado en otras ocasiones para cuestionar las afirmaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense acerca de que el presidente ruso, Vladímir Putin, está detrás de los recientes ataques informáticos.“Además, sé cosas que otra gente no conoce, así que no pueden estar seguros de la situación”, añadió sin dar más detalles. Cuando los periodistas le preguntaron a qué se refería, no quiso adelantar nada y se limitó a anunciar que se sabrá “el martes o el miércoles”.

El presidente electo ha desestimado en repetidas ocasiones los informes de inteligencia presidenciales diarios que debería estar recibiendo ya como inminente comandante en jefe de Estados Unidos. Según se conoció a mediados de diciembre, Trump solo ha recibido hasta la fecha un informe presidencial a la semana. Pero después de que Obama anunciara el jueves las sanciones contra Rusia por los ciberataques —la expulsión de diplomáticos y el cierre de dos residencias rusas de descanso a las que vinculó con actividades de inteligencia—, Trump anunció su intención de reunirse esta semana con “líderes de la comunidad de inteligencia” para recibir de primera mano información sobre “los hechos de esta situación”.

Marcha de los diplomáticos rusosEntretanto, los 35 diplomáticos rusos cuya expulsión “inmediata” ordenó Obama el jueves en el marco de las sanciones contra Moscú por lospartieron este domingo, cuando se cumplían las 72 horas de plazo concedido para su marcha. Los funcionarios, a los que Obama declaró “persona non grata”, abandonaron Estados Unidos a bordo de un avión fletado especialmente para ello por el Gobierno ruso, que sorprendió la semana pasada hasta a Washington al decidir no replicar las sanciones norteamericanas a la espera de que Trump asuma la presidencia y, eventualmente, propicie un acercamiento con Moscú, tal como ha prometido.